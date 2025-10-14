أطعمة تعزز نمو الشعر وتقويه من الجذور

الشعر ليس مجرد مظهر جمالي فحسب، بل هو انعكاس مباشر لصحة الجسم الداخلية. فالتغذية السليمة تؤثر بشكل كبير على قوة الشعر، كثافته، ولمعانه.





فكما تحتاج البشرة إلى فيتامينات وعناصر غذائية لتتجدد وتبدو نضرة، يحتاج الشعر أيضًا إلى غذاء متكامل كي ينمو صحيًا من الجذور وحتى الأطراف.



الشعر الجميل لا يبدأ من الزيوت والكريمات الخارجية فقط، بل من الداخل أولًا. فاختيارك للطعام الصحي المتوازن ينعكس مباشرة على جمال شعرك.





أطعمة تعزز نمو الشعر وتقويه



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أهم الأطعمة التي تعزز نمو الشعر وتقويه من الجذور، وتوضح كيف يمكن إدراجها في النظام الغذائي اليومي بطريقة متوازنة.



أولًا: البروتين أساس تكوين الشعر

يتكوّن الشعر بنسبة كبيرة من بروتين يُسمى "الكيراتين"، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين هو الخطوة الأولى للحصول على شعر قوي. نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه، بل وإبطاء نموه.

من أهم مصادر البروتين المفيدة للشعر:

البيض: مصدر متكامل للبروتين والبيوتين، وهما عنصران أساسيان لبناء بصيلات شعر قوية. كما يحتوي البيض على الحديد والزنك والسيلينيوم، وكلها تدعم تغذية فروة الرأس.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة: غنية بالبروتين والأحماض الدهنية "أوميجا 3" التي تساعد على ترطيب فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.

الدجاج واللحوم الحمراء الخالية من الدهون: تحتوي على الحديد الحيوي الذي يسهل امتصاصه في الجسم ويساعد على وصول الأكسجين إلى جذور الشعر.

ثانيًا: الحديد والزنك لنمو صحي من الجذور

الحديد هو العنصر الذي يمد بصيلات الشعر بالأكسجين، وأي نقص فيه يؤدي إلى تساقط الشعر وضعف البصيلات. أما الزنك فيلعب دورًا رئيسيًا في إصلاح الأنسجة ونمو خلايا الشعر الجديدة.

أهم الأطعمة الغنية بهذين العنصرين:

الكبدة: من أغنى مصادر الحديد الحيوي الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.

السبانخ والخضروات الورقية: تحتوي على الحديد النباتي والمغنيسيوم والفوليك أسيد، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين.

المكسرات مثل الكاجو واللوز والجوز: تمد الجسم بالزنك والفيتامينات الضرورية لتقوية الشعر، كما توازن الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

ثالثًا: فيتامين C لامتصاص الحديد وتحفيز الكولاجين

فيتامين C لا يمنع فقط تقصف الشعر، بل يساعد الجسم أيضًا على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحفز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي يمنح الشعر مرونته ويقلل من تكسره.

الأطعمة الغنية بفيتامين C تشمل:

الحمضيات مثل البرتقال، الجريب فروت، اليوسفي، والليمون.

الفلفل الأحمر الحلو: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تفوق تلك الموجودة في البرتقال.

الفراولة والكيوي: مصدران رائعان لمضادات الأكسدة التي تحمي بصيلات الشعر من التلف.

رابعًا: فيتامين A لترطيب فروة الرأس

يساعد فيتامين A في إنتاج الزيوت الطبيعية (الزهم) التي ترطب فروة الرأس وتحافظ على لمعان الشعر. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه.

يمكن الحصول عليه من:

البطاطا الحلوة: غنية بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A.

الجزر: يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحافظ على لمعان الشعر.

السبانخ والكرنب: تحتوي على مزيج مثالي من فيتامين A والحديد.

خامسًا: فيتامين E لتحفيز الدورة الدموية

يُعرف فيتامين E بأنه “فيتامين الجمال”، فهو يحفّز الدورة الدموية في فروة الرأس ويحسن من وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى البصيلات. كما يحمي الشعر من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والتلوث.

من أبرز مصادره:

الأفوكادو: يحتوي على مزيج فريد من فيتامين E والدهون الصحية التي ترطب الشعر بعمق.

زيت دوار الشمس والبذور: خاصة بذور عباد الشمس واللوز، فهي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

سادسًا: فيتامينات B المعززة للنمو

تُعرف فيتامينات B بمجموعة "فيتامينات الجمال"، خصوصًا البيوتين (B7) وحمض الفوليك (B9) والنياسين (B3). هذه الفيتامينات تساعد في تجديد الخلايا وتحفيز نمو الشعر الجديد وتقليل تساقطه.



أهم مصادرها:

الحبوب الكاملة والشوفان: غنية بفيتامينات B والحديد والزنك.

البيض والبقوليات: يمدان الجسم بالبيوتين والفوليك أسيد.

الأفوكادو والموز: يحتويان على النياسين الذي يحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس.

سابعًا: أحماض أوميجا 3 الدهنية

تلعب أحماض أوميغا 3 دورًا مهمًا في تغذية بصيلات الشعر وتقوية الجذور، وهي تمنح الشعر مظهرًا لامعًا وصحيًا من الداخل.

يمكن الحصول عليها من:

الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، السردين).

بذور الكتان والشيا.

الجوز: مصدر نباتي ممتاز لأوميغا 3.

ثامنًا: الماء عنصر لا غنى عنه

حتى مع تناول أفضل الأطعمة، فإن نقص الماء في الجسم يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وضعف البصيلات. لذلك يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب فروة الرأس ونقل العناصر الغذائية بكفاءة إلى الشعر.

أطعمة لصحة الشعر

نصائح إضافية لتعزيز فاعلية التغذية

تجنبي الحميات القاسية: لأنها تحرم الجسم من العناصر الأساسية التي يحتاجها الشعر للنمو.

احرصي على تناول وجبات متوازنة: تحتوي على بروتين، خضروات، فواكه، وحبوب كاملة.

أضيفي الزيوت الطبيعية للطعام: مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، فهما يحتويان على دهون مفيدة تعزز صحة الشعر.

مارسي الرياضة بانتظام: لتحفيز الدورة الدموية ووصول الأكسجين إلى فروة الرأس.

اجعلي طبقك اليومي مليئًا بالبروتينات، الفيتامينات، والمعادن، مع الحرص على شرب الماء بانتظام. وعندما يتحسن غذاؤك الداخلي، ستلاحظين أن شعرك أصبح أقوى، أكثر لمعانًا، وأسرع في النمو — ببساطة لأنك تغذينه من الجذور وليس من السطح فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.