فرد الشعر من الأمور التى تسعى لها الفتيات للحصول على مظهر جذاب وأكثر جمالا، وعادة يكون الفرد بالوسائل المعتادة مثل السيشوار والمكواة والبروتين.

ولكن للأسف هذه الوسائل المعتادة تؤثر على الشعر وضعفه وتزيد من تقصفه وتساقطه، لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية لفرد الشعر.

وصفة سهلة وسريعة لفرد الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة سهلة وسريعة لفرد الشعر بمكونات طبيعية.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

نصف كوب من حليب جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري يعطي لمعة)

الطريقة:

اخلطي النشا مع حليب جوز الهند جيدا حتى يذوب تمامًا ولا يتكتل.

أضيفي الزيت (وزيت الليمون إن رغبتى)، وقلبي جيدا.

سخني الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتكاثف ويصبح كريمي القوام.

اتركيه يبرد قليلا ثم وزعيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

مشطي شعرك بمشط واسع لتوزيع الماسك جيدا.

غطي شعرك بكيس بلاستيك أو قبعة الاستحمام لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر وجففيه بطريقة طبيعية.

والنشا يساعد على فرد الشعر وإزالة التجعد.

حليب جوز الهند يرطب ويقوي الشعر.

الزيوت الطبيعية تضيف لمعان ونعومة.

الليمون يوازن إفراز الدهون ويعزز اللمعة.

استخدمي الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة مع الوقت.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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