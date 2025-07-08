وصفة طبيعية لفرد الشعر في الصيف بمكونات بسيطة

فرد الشعر فى الصيف من الأمور التى تحرص عليها الفتيات كثيرا لكثرة الخروجات مع الأصدقاء ما يميز مظهرهن ويزيد من جاذبيتهن.

ولان فرد الشعر بالطرق المعتادة تؤثر على الشعر وجماله مع الوقت تفضل الفتيات طرق فرد الشعر الطبيعية التى تزيد من جمال الشعر دون أى أضرار جانبية.

وصفة طبيعية لفرد الشعر فى الصيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر فى الصيف.

المكونات:-

1 موزة ناضجة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

ملعقة صغيرة من جل الصبار (اختياري لتعزيز الترطيب)

طريقة التحضير:

اهرسي الموز جيدا حتى يصبح قوامه ناعم جدا.

أضيفي باقي المكونات وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي القناع على شعر نظيف ومبلل، من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي أو قبعة استحمام واتركي الماسك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو الخفيف والماء الفاتر، ويفضل تجفيفه طبيعيا دون حرارة.

استخدمي هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعيا، وستلاحظين فرق واضح في نعومة الشعر وتقليل التجعد بعد أسابيع قليلة.

تأكدي من خلو الموز من الكتل حتى لا يلتصق بالشعر.

اختبري القناع على جزء صغير من فروة الرأس إذا كانت بشرتك حساسة.

لا تستخدمي الماء الساخن جدا حتى لا يفقد الشعر رطوبته.

مع الاستخدام المنتظم، ستلاحظين أن شعرك أصبح أكثر نعومة، وأسهل في التصفيف، وذو مظهر صحي ولمعان طبيعي، دون الحاجة لفرد حراري أو كيميائي مضر.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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