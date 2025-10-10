ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب اللبن بالكركم

فوائد اللبن بالكركم، اللبن الحليب بالكركم من الوصفات الطبيعية التى سمعنا عنها منذ زمن بعيد حيث كان يستخدم فى الطب القديم لعلاج العديد من الأمراض.

وفوائد اللبن بالكركم عديدة، ولكن أكثر ما اشتهر به هو علاج التهابات المفاصل وتقوية العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.

وتقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية: إن اللبن بالكركم من أقدم المشروبات العلاجية التي استخدمت في الطب الهندي القديم، وقد انتشر في السنوات الأخيرة بشكل واسع حول العالم بفضل فوائده الصحية المذهلة ومذاقه اللذيذ، وهذا المشروب يجمع بين القيمة الغذائية العالية للبن الحليب والخصائص العلاجية القوية للكركم، ليكون مشروب طبيعي يعزز المناعة، ويحمي من الالتهابات، ويحسن المزاج والنوم.

فوائد اللبن بالكركم

9 فوائد لتناول مشروب اللبن بالكركم

وأضافت مرام، أن هناك 9 فوائد لمشروب اللبن بالكركم، منها:

تعزيز المناعة ومحاربة العدوى، والكركم معروف بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفيروسات، واللبن غني بالبروتينات والفيتامينات التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، وشرب كوب من اللبن بالكركم يوميا يعتبر درع طبيعي ضد نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة في فصول الشتاء. مضاد طبيعي للالتهابات، والكركمين الموجود في الكركم يخفف الالتهابات المزمنة في الجسم مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات، وعند دمجه مع اللبن الدافئ، يصبح امتصاصه أسرع، مما يساعد في تهدئة المفاصل وتخفيف الألم. تحسين الهضم وصحة الأمعاء، ويساعد اللبن بالكركم في تعزيز إفراز العصارات الهضمية وتنقية الكبد من السموم، كما أن الكركم يساعد في علاج الغازات والانتفاخ والإمساك، في حين يمد اللبن الجسم بالبكتيريا النافعة التي توازن الجهاز الهضمي. تحسين جودة النوم، يعد هذا المشروب مهدئ طبيعي للجهاز العصبي، إذ يساعد الكالسيوم الموجود في اللبن على إفراز مادة السيروتونين التي تحفز على النوم العميق، بينما يخفف الكركم من التوتر ويهدئ الأعصاب، لذا ينصح بتناوله قبل النوم بنصف ساعة. تنقية البشرة وتحسين نضارتها، يحتوي الكركم على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة المسببة لشيخوخة الجلد، واللبن يغذي البشرة من الداخل بفضل محتواه من البروتينات والدهون المفيدة، والاستمرار على شرب اللبن بالكركم يمنح البشرة إشراق طبيعي ويقلل من حب الشباب والبقع. تنظيم مستوى السكر في الدم، وأثبتت الدراسات أن الكركمين يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعله مشروب مفيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال. دعم صحة القلب والأوعية الدموية، والكركم يقلل من تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين، واللبن يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، معا، يعملان على حماية القلب من الجلطات ومشاكل الأوعية الدموية. مكافحة الشيخوخة وتعزيز الذاكرة، والكركمين له تأثير قوي على خلايا الدماغ، إذ يقي من أمراض مثل الزهايمر ويحسن الذاكرة والتركيز، كما أن مضادات الأكسدة في الكركم واللبن تعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة وتحافظ على حيوية الجسم. المساعدة في إنقاص الوزن، ويساعد الكركم في تسريع عملية الأيض (حرق الدهون)، كما يمنح اللبن الإحساس بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله مشروب مثالي للأشخاص الذين يسعون لتقليل الوزن.

طريقة تحضير اللبن بالكركم

المكونات:

كوب من اللبن الحليب

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

رشة فلفل أسود تزيد من امتصاص الكركمين بنسبة 2000%

ملعقة صغيرة من العسل للتحلية

الطريقة:

يسخن اللبن على نار هادئة دون غلي.

يضاف الكركم والفلفل الأسود ويحرك جيدا حتى يمتزج.

يترك ليبرد قليلا ثم يضاف العسل ويشرب دافئ قبل النوم.

