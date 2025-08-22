الكركم يغذي خلايا الدماغ ويعالج التهابات الجسم

فوائد الكركم، يعرف الكركم منذ آلاف السنين بأنه واحد من أهم التوابل ذات القيمة الطبية والغذائية، حتى أُطلق عليه في بعض الثقافات لقب "الذهب الأصفر".





ينتمي الكركم إلى عائلة الزنجبيل، ويُستخرج مسحوقه الشهير من جذوره التي تتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأصفر.



استخدم الكركم في الطب الهندي القديم (الأيورفيدا) والطب الصيني التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، قبل أن تؤكد الدراسات الحديثة الكثير من تلك الفوائد.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركم ليس مجرد بهار يضفي لونًا ونكهة مميزة على الأطباق، بل هو كنز طبيعي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والوقائية.

الكركم لصحة الجسم



مكون نشط يمنح القوة: الكركمين

وأضافت الدكتورة مروة، أن السر وراء القيمة العلاجية للكركم يكمن في مركب نشط يُعرف باسم "الكركمين"، وهو المسؤول عن اللون الأصفر المميز، إضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.



فهذا المركب يعد جوهر الأبحاث العلمية التي تناولت الكركم وفوائده الصحية المتنوعة، حيث أثبت فعاليته في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة.

مضاد طبيعي للالتهابات

من أبرز فوائد الكركم أنه يعمل كمضاد قوي للالتهابات.

فقد أشارت أبحاث طبية إلى أن الكركمين يثبط عمل الإنزيمات والمواد الكيميائية التي تسبب الالتهابات في الجسم، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لالتهابات المفاصل، والتهاب القولون، وبعض أمراض الجلد.

لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة بإضافة الكركم إلى غذائهم اليومي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

الكركم يلعب دورًا مهمًا في حماية القلب. فهو يساعد في تحسين وظائف البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما ينعكس إيجابًا على ضغط الدم وتنظيم الدورة الدموية.

كما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

دعم الجهاز الهضمي

يُستخدم الكركم تقليديًا في تخفيف مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

فهو يعزز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، مما يساعد على هضم الدهون بشكل أفضل.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الكركم قد يساهم في تهدئة القولون العصبي والتقليل من أعراضه، إضافة إلى دوره المحتمل في الوقاية من قرحة المعدة.

مكافحة السرطان

واحدة من أكثر المجالات البحثية إثارة حول الكركم هي دوره المحتمل في مكافحة السرطان.

فقد أظهرت تجارب معملية أن الكركمين يمكن أن يحد من نمو الخلايا السرطانية ويمنع انتشارها، كما يساعد على تدمير الخلايا المصابة دون التأثير على الخلايا السليمة.

ورغم أن الأبحاث لا تزال مستمرة، إلا أن هذه النتائج تجعل الكركم عنصرًا واعدًا في مجال الطب الوقائي.

تحسين وظائف المخ والوقاية من الزهايمر

تشير الدراسات إلى أن الكركمين قد يكون له تأثير إيجابي في تعزيز صحة الدماغ. فهو يساعد على زيادة مستويات "عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ" (BDNF)، وهو بروتين يلعب دورًا مهمًا في نمو الخلايا العصبية وصحة الدماغ.

انخفاض مستويات هذا العامل يرتبط بالإصابة بالاكتئاب ومرض الزهايمر. كما أن قدرة الكركمين على مكافحة الالتهابات والأكسدة تجعله مساعدًا محتملًا في الوقاية من التدهور المعرفي.

دعم صحة الكبد

الكبد يُعد من أهم أعضاء الجسم المسؤولة عن تنقية الدم والتخلص من السموم.

وقد أثبتت دراسات أن الكركم يساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن السموم والمواد الكيميائية الضارة، كما يعزز تجديد أنسجته ويحسن وظائفه.

ولهذا يُستخدم في بعض الأنظمة العلاجية الخاصة بأمراض الكبد الدهنية.

تقوية المناعة

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالجسم، وهو ما يجعله مقويًا طبيعيًا لجهاز المناعة.

تناوله بانتظام يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويُعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

الكركم للبشرة

فوائد الكركم للبشرة والجمال

لم يقتصر دور الكركم على الطب فقط، بل امتد ليكون عنصرًا مهمًا في العناية بالجمال. فهو يُستخدم في وصفات العناية بالبشرة لتفتيح اللون وتوحيد البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

كما يساعد في علاج حب الشباب والحد من آثاره، ويُقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بفضل قدرته على تحفيز إنتاج الكولاجين.

إنقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي

من الفوائد التي يذكرها خبراء التغذية أن الكركم قد يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، مما يجعله مساعدًا في إنقاص الوزن.

كما يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بالسمنة، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر حيوي لمرضى السكري.

كيفية استخدام الكركم

يمكن الاستفادة من الكركم بطرق مختلفة، سواء بإضافته كتوابل إلى الطعام أو تناوله كمكمل غذائي بعد استشارة الطبيب.

كذلك يُمكن استخدامه في إعداد مشروبات صحية مثل "الحليب الذهبي" أو إضافته إلى العصائر.

أما للبشرة، فيمكن خلطه مع العسل أو الزبادي لعمل أقنعة طبيعية مغذية.

هل هناك آثار جانبية للكركم؟

رغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشكلات مثل اضطراب المعدة أو زيادة سيولة الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم. لذا يُنصح بعدم تجاوز الكمية الموصى بها وهي ما بين نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة يوميًا، والرجوع إلى الطبيب قبل تناوله بشكل منتظم كمكمل غذائي.

أضرار الكركم ومحاذير استخدامه

الكركم للصحة

أشارت الدكتورة مروة، إلى أنه رغم أن الكركم يُعتبر من أكثر الأعشاب أمانًا عند استخدامه بكميات معتدلة في الطعام، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بشكل غير مدروس كمكمل غذائي قد يؤدي إلى بعض الأضرار أو الآثار الجانبية التي يجب الانتباه إليها:

اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي

تناول كميات كبيرة من الكركم قد يسبب بعض الأعراض المزعجة مثل الغثيان، الإسهال، الانتفاخ، أو عسر الهضم. ويرجع ذلك إلى تأثيره على زيادة إفراز العصارة الصفراوية وحركة الأمعاء.

زيادة سيولة الدم

الكركم يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للتجلط، مما قد يؤدي إلى زيادة سيولة الدم. هذا الأمر يشكل خطورة على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم مثل "الوارفارين" أو "الأسبرين"، حيث قد يزيد من خطر النزيف.

تأثير محتمل على مرضى الحصوات والمرارة

تحفيز الكركم لإفراز العصارة الصفراوية قد يسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة أو انسداد القنوات الصفراوية.

لذلك يُنصح هؤلاء المرضى بتجنبه أو استشارة الطبيب قبل تناوله.

خطر انخفاض ضغط الدم

الكركم يساعد في خفض ضغط الدم، وهو ما قد يكون مفيدًا للبعض، لكنه يمثل خطورة لمرضى الضغط المنخفض أو من يتناولون أدوية خافضة للضغط، حيث قد يؤدي إلى هبوط حاد في الضغط.

التأثير على امتصاص الحديد

بعض الدراسات تشير إلى أن الكركم قد يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بتناوله بحذر.

غير آمن أثناء الحمل بكميات عالية

رغم أن استخدام الكركم كبهار في الطعام أثناء الحمل يُعتبر آمنًا، إلا أن تناوله بجرعات علاجية أو على شكل مكملات غذائية قد يحفّز الرحم ويزيد خطر حدوث انقباضات، مما قد يؤدي إلى مضاعفات.

التأثير على مرضى السكري

الكركم يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، لكن تناوله بكميات كبيرة مع الأدوية الخافضة للسكر قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في نسبة السكر، وهو ما يستدعي الحذر.

