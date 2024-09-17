استشاري يحذر من استخدام قطن الأذن للأطفال

العناية بالطفل الرضيع لا تقتصر على الرضاعة وتغيير الحفاض فقط بل النظافة الشخصية أيضا، حفاظا على راحة الطفل وصحته.

وتنظيف أذن الطفل من الأمور التى تهتم بها الأمهات كثيرا للتخلص من شمع بها، ولكن العديد من الأمهات تنظف الاذن بشكل خاطيء ما يضر بصحة الطفل.

مخاطر تنظيف أذن الطفل بالقطن

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب على الأمهات عدم استخدام قطن الأذن في إزالة صمغ الأذنين عند الطفل لأنه أحد الأسباب لالتهابات الأذن التى تحدث مع أغلب الأطفال من سن يوم وحتى سن سنتين.

وأضاف شبيب، أن أذن الطفل تفرز كثير من الصمغ ولكن بكميات الجسم نفسه يستطيع أن يتخلص منها بنفسه بدون تدخل من الأم، وبالتالى أو لاحظ الأم أن الصمغ بدأ يظهر في مكان مرئي داخل الأذن يمكن تنظيفه ولكن من الخارج فقط، أو مسح الجزء المرئي فقط للأم وتشعر أنه مزعج.

وتابع أنه فى حالة إذا كان الشمع داخل الأذن أكثر من المعتاد ويؤثر على الطفل ويسبب له التعب أو السخونة أو أن الطفل دائما يمسك بأذنيه ويبكى فهذا يحتاج إلى طبيب سريعا لإزالة الشمع الزائد وعلاج الالتهاب.

وأكد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، ضرورة ألا تقوم الأم بتنظيف أذن الطفل بالقطن والعبث داخل أذن الطفل لأن ذلك سيؤثر على صحة الطفل وسمعه فيما بعد.

الطفل الرضيع

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.