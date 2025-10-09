الخميس 09 أكتوبر 2025
وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي تعزيز الاستثمارات في إنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ناصر سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي، والتي تمثل شراكة بين بي بي البريطانية وXRG التابعة لأدنوك الإماراتية. 

وبحث اللقاء تعزيز الشراكة القائمة في مناطق استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في مصر، ومتابعة خطط العمل الجارية، في ظل تركيز محفظة استثمارات الشركة على السوق المصرية.

وأكد الوزير قوة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، موضحًا أن التعاون في قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتنمية هذه الروابط. وأشار إلي استمرار تنمية وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول في مصر ضمن التعاون القائم. 
 

مناخ جاذب للاستثمار بسوق البترول المصري 

ومن جانبه أوضح ناصر سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي أن خطط عملها في مصر تسير بصورة جيدة للغاية وفق الجداول الزمنية الموضوعة، مؤكدا اهتمام الشركة بوضع خطة لزيادة استثماراتها في السوق المصرية التي تمثل أولوية للشركة، مؤكدا ثقتها في المناخ الاستثماري الجاذب، ومشيدا بتوجه الدولة لتهيئة بيئة مواتية تساعد على زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

