وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي تعزيز الاستثمارات في إنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ناصر سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي، والتي تمثل شراكة بين بي بي البريطانية وXRG التابعة لأدنوك الإماراتية.

وبحث اللقاء تعزيز الشراكة القائمة في مناطق استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في مصر، ومتابعة خطط العمل الجارية، في ظل تركيز محفظة استثمارات الشركة على السوق المصرية.

وأكد الوزير قوة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، موضحًا أن التعاون في قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتنمية هذه الروابط. وأشار إلي استمرار تنمية وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول في مصر ضمن التعاون القائم.



مناخ جاذب للاستثمار بسوق البترول المصري

ومن جانبه أوضح ناصر سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي أن خطط عملها في مصر تسير بصورة جيدة للغاية وفق الجداول الزمنية الموضوعة، مؤكدا اهتمام الشركة بوضع خطة لزيادة استثماراتها في السوق المصرية التي تمثل أولوية للشركة، مؤكدا ثقتها في المناخ الاستثماري الجاذب، ومشيدا بتوجه الدولة لتهيئة بيئة مواتية تساعد على زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.