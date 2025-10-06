الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زيارة مفاجئة لوزير البترول لشركة بدرالدين ويوجه باجتماع هام مع قياداتها اليوم

زيارة مفاجئة لوزير
زيارة مفاجئة لوزير البترول لشركة بدرالدين
ads

في إطار الجولات الميدانية المفاجئة والمتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء بالشركات البترولية، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة أمس لمقر شركة بدر الدين للبترول، إحدى شركات إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية.

وعقب الزيارة، وجه الوزير بعقد اجتماع في وقت مبكر صباح اليوم مع قيادات الشركة، لمتابعة موقف الإنتاج وخطط وبرامج حفر الآبار، ومتابعة تطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل.

وتأتي الجولة في إطار حرص الوزير والقيادات علي المتابعة الميدانية المنتظمة والتواصل المباشر مع  القيادات التنفيذية والعاملين لتقديم أوجه الدعم اللازمة لتذليل أي تحديات، بما يضمن استمرار الإنتاج وزيادة معدلاته، ودعم جهود البحث والاستكشاف للوصول إلي اكتشافات جديدة تضاف إلى القدرة الإنتاجية للقطاع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد.

 

أولوية التعجيل بمشروعات الإنتاج  والاستكشاف  



وخلال الاجتماع الذي عقد في وقت مبكر صباح اليوم، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، باعتباره السبيل لتحقيق زيادة مستمرة في معدلات الإنتاج، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير أن المتابعة المستمرة والتوسع في تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تمثل ركائز أساسية لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الإنتاج، مهما كان قدرها، لها أثر مباشر في تخفيف أعباء الفاتورة الاستيرادية.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة من القيادات، وفي مقدمتهم رؤساء الشركات، في مواقع العمل والحقول، لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع ودعم فرق العمل وضمان الالتزام بضوابط السلامة وحماية البيئة، حفاظًا على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لقطاع البترول، معربًا عن شكره وتقديره لكل فرق العمل في مواقع قطاع البترول المختلفة التي تشارك بمجهوداتها في توفير شرايين حياة من إمدادات الطاقة للمواطن المصري وقطاعات الإنتاج والخدمات.

 

استعراض الموقف التنفيذي  لبرامج الحفر والاستكشاف

 


واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول حول الموقف التنفيذي لبرامج الحفر والانتاج والاستكشاف في إطار الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ، والخطط المستهدفة، إلى جانب الاستمرار في تطبيق أحدث نظم السلامة وحماية البيئة بمواقع عمل الشركة.

وفي نهاية الزيارة، وجه الوزير بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تضمن رفع كفاءة الأداء في تنفيذ خطط العمل بمواقع الشركة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج، موجها الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة والعاملين بمواقعها بالصحراء الغربية.

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام التكنولوجيا أشرف عبدالجواد البحث والاستكشاف الحلول المبتكرة السلامة والصحة المهنية الفاتورة الاستيرادية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إنتاج البترول والغاز تقليل فاتورة الاستيراد شركات إنتاج البترول والغاز

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

حالة الطرق اليوم بالقاهرة والجيزة، اختناق مروري بهذه الميادين والمحاور الرئيسية

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

خدمات

المزيد

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads