زيارة مفاجئة لوزير البترول لشركة بدرالدين ويوجه باجتماع هام مع قياداتها اليوم

في إطار الجولات الميدانية المفاجئة والمتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء بالشركات البترولية، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة أمس لمقر شركة بدر الدين للبترول، إحدى شركات إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية.

وعقب الزيارة، وجه الوزير بعقد اجتماع في وقت مبكر صباح اليوم مع قيادات الشركة، لمتابعة موقف الإنتاج وخطط وبرامج حفر الآبار، ومتابعة تطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل.

وتأتي الجولة في إطار حرص الوزير والقيادات علي المتابعة الميدانية المنتظمة والتواصل المباشر مع القيادات التنفيذية والعاملين لتقديم أوجه الدعم اللازمة لتذليل أي تحديات، بما يضمن استمرار الإنتاج وزيادة معدلاته، ودعم جهود البحث والاستكشاف للوصول إلي اكتشافات جديدة تضاف إلى القدرة الإنتاجية للقطاع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد.

أولوية التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف





وخلال الاجتماع الذي عقد في وقت مبكر صباح اليوم، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، باعتباره السبيل لتحقيق زيادة مستمرة في معدلات الإنتاج، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير أن المتابعة المستمرة والتوسع في تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تمثل ركائز أساسية لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الإنتاج، مهما كان قدرها، لها أثر مباشر في تخفيف أعباء الفاتورة الاستيرادية.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة من القيادات، وفي مقدمتهم رؤساء الشركات، في مواقع العمل والحقول، لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع ودعم فرق العمل وضمان الالتزام بضوابط السلامة وحماية البيئة، حفاظًا على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لقطاع البترول، معربًا عن شكره وتقديره لكل فرق العمل في مواقع قطاع البترول المختلفة التي تشارك بمجهوداتها في توفير شرايين حياة من إمدادات الطاقة للمواطن المصري وقطاعات الإنتاج والخدمات.

استعراض الموقف التنفيذي لبرامج الحفر والاستكشاف



واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول حول الموقف التنفيذي لبرامج الحفر والانتاج والاستكشاف في إطار الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ، والخطط المستهدفة، إلى جانب الاستمرار في تطبيق أحدث نظم السلامة وحماية البيئة بمواقع عمل الشركة.

وفي نهاية الزيارة، وجه الوزير بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تضمن رفع كفاءة الأداء في تنفيذ خطط العمل بمواقع الشركة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج، موجها الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة والعاملين بمواقعها بالصحراء الغربية.

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.