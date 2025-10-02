لجنة التسعير التلقائي للوقود تستعد للانعقاد.. مصادر تكشف حجم الزيادة المتوقعة.. ووسائل النقل العامة الملاذ الأخير لمحدودي الدخل

ينتظر ملايين من المواطنين في مصر القرار الحاسم الذي ستصدره لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي الجهة المنوطة بتحديد أسعار البنزين والسولار كل 6 أشهر، استنادًا إلى معادلة تسعير تعتمد على أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكلفة استيراد وتوزيع المواد البترولية، إضافة إلى تكلفة تجهيز الغاز المسال عبر سفن التغويز.

تصريحات رسمية تثير القلق

شهد الأسبوع الماضي تصريحات مثيرة للجدل من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، أكدا فيها أن الزيادة المقبلة في أسعار البنزين ستكون الأخيرة، حيث سيتم خلالها رفع الدعم الكامل عن البنزين، الأمر الذي أثار مخاوف قطاع واسع من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اللجنة تقترب من الانعقاد

وبحسب مصادر مطلعة لـ"فيتو"، من المتوقع انعقاد لجنة التسعير مساء اليوم، تزامنًا مع انقضاء فترة الستة أشهر المحددة منذ اجتماعها الأخير، ما يجعل السوق والمواطنين في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه نتائج هذا الاجتماع.

رفع الدعم وزيادة مرتقبة

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، كشف مصدر في الهيئة العامة للبترول أن الاجتماع المرتقب سيشهد إقرار الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مع رفع الدعم نهائيًا عن جميع أنواعه، فيما سيُبقي على دعم جزئي للسولار، نظرًا لاعتماده في قطاعات حيوية مثل النقل الثقيل، والصناعة، والزراعة، ومحطات الكهرباء.

نسبة الزيادة المتوقعة

أوضح المصدر أن الزيادة قد تتراوح بين 15% إلى 20%، وقد تتجاوز ذلك حسب سعر خام برنت والدولار، مؤكدًا أن آلية التسعير في مصر تختلف جذريًا حسب مستويات الأسعار العالمية، وأضاف أن هذه الزيادة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016، ويهدف إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى قطاعات الصحة والتعليم.

صندوق النقد الدولي يوضح موقفه

وبينما تنتظر الحكومة صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد مراجعتين مرتقبتين في أكتوبر، أكد مسؤول بالصندوق أن الصندوق لم يطلب من الحكومة رفع أسعار الوقود، بل إن هذا القرار جاء بناءً على رغبة الحكومة نفسها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها.

العوامل المؤثرة على التسعير

من جهته، أشار مصدر بوزارة البترول إلى أن أسعار البنزين والسولار تحدد وفقًا لعدة عوامل، أهمها:

أسعار خام برنت.

سعر صرف الدولار.

تكاليف الشحن والاستيراد والتوزيع.

وأكد المصدر أن الاجتماع المقبل قد يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 20% أو أكثر في أسعار البنزين، بينما سيتم الإبقاء على دعم جزئي للسولار بسبب أهميته في القطاعات الحيوية.

التوقعات الجديدة لأسعار البنزين بعد الزيادة

وفقًا لتقديرات خبراء الطاقة، فإن أسعار الوقود قد تشهد أكبر زيادة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، ومن المحتمل أن تصل الأسعار إلى:

نوع البنزين السعر الحالي الزيادة المتوقعة السعر بعد الزيادة بنزين 95 19.00 جنيه +2.00 جنيه 21.00 جنيه بنزين 92 17.25 جنيه +2.75 جنيه 20.00 جنيه بنزين 80 15.75 جنيه +1.25 جنيه 17.00 جنيه

أسعار الوقود اليوم (قبل الزيادة)

بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيه

بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه

بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه

ويطالب المواطنون بمراعاة تخفيض أسعار الانتقال بوسائل النقل العامة والتوسع فيها للتخفيف عن محدودي الدخل والذين لا يمتلكون سيارات خاصة، وكذلك فرض التسعيرة الجبرية على سائقي الميكروباص وتشديد المراقبة عليهم لمنع استغلال المواطنين.

