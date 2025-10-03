الجمعة 03 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية سبل التعاون
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية لمشروعات الغاز الطبيعي المُسال والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع الغاز بمصر، في ضوء استثمارات بتروناس وشراكتها مع شركة شل في حقول غرب الدلتا العميق ومجمع الغاز الطبيعي المسال بإدكو.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس هانى عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر.

رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية  

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون والمشروعات المشتركة، والحلول التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز القدرة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم خفض الانبعاثات.

وأشاد الوزير بدور الشركة الماليزية في مصر وما تبذله من جهود بمشروعات الغاز الطبيعى  ، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء الفرص الواعدة.

ومن جانبه، أكد أبانج يوسف على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول التي تمثل حجر الأساس في خطط العمل بمنطقة حقول غرب الدلتا العميق  بالبحر المتوسط، مؤكداُ على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار في مصر ورغبتها في توسيع استثماراتها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي، واستمرار التنسيق بين فرق العمل لتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتشغيلية من البنية التحتية والمشروعات المشتركة. كما وجّه نائب رئيس شركة بتروناس دعوة لمعالي الوزير لزيارة العاصمة الماليزية لبحث فرص جديدة للتعاون.

