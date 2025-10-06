وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة شملت تكليف عدد من رؤساء شركات الإنتاج ومديرا للعمليات بهدف دعم المواقع القيادية بالكفاءات وتطوير منظومة العمل البترولي، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء بما يخدم أهداف استراتيجية عمل الوزارة.

وشملت الحركة تعيين كل من المهندس خالد السيد عبد السلام صالح رئيسا لمجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول.

وتعيين الجيولوجي مصطفي محمد إبراهيم رئيسا لشركة عش الملاحة للبترول.

كما شملت الحركة تعيين المهندس نصر عبد السلام رئيسا لشركة مارينا للبترول

بالإضافة إلى تعيين المهندس أشرف عبدالستار احمد علي مديرا عام العمليات وعضوا بمجلس الإدارة لشركة مارينا للبترول.

