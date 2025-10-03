بتروجت تحقق مليون ساعة عمل آمنة بمشروع غازي في الإمارات وأدنوك تكرمها

نجحت شركة بتروجت في تحقيق مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع إصابات بمشروع GAS WELL TIE-INS في دولة الإمارات، وذلك ضمن توجه وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها، وفي إنجاز جديد يعكس ريادة شركات قطاع البترول المصري.

وشهدت منطقة حبشان احتفالًا خاصًا بهذه المناسبة، حيث قامت شركة أدنوك الإماراتية بتكريم فريق عمل بتروجت تقديرًا لالتزامهم الصارم بمعايير السلامة العالمية.

وقد مثَّل "أدنوك" في الاحتفال كل من المهندس عبد الله الشيحي مدير المشروع، والمهندس حسن الزعابي مدير التنفيذ، اللذان سلّما شهادة تقدير إلى المهندس أحمد عبد القادر مدير المشروع ممثلًا عن شركة بتروجت، إلى جانب تكريم عدد من العاملين المتميزين في مجال السلامة.

تبني سياسة أدنوك في تعظيم معايير السلامة والصحة المهنية

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب المهندس عبد الله الشيحي عن شكره العميق لبتروجت وجميع العاملين بالمشروع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد الالتزام الفعّال بثقافة "100% HSE" التي تتبناها أدنوك كركيزة أساسية في جميع مشروعاتها.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مسيرة بتروجت الممتدة منذ تأسيسها عام 1975، والتي تُوِّجت بخمسين عامًا من النجاحات، مؤكدةً دورها الريادي في صناعة المستقبل بسواعد أبنائها، وخطواتها الواثقة نحو المزيد من الإنجازات في 2025 وما بعده.

