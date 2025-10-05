هيئة البترول تمول 20 منحة دراسية بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وقع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور وائل عقل رئيس جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بروتوكول تمويل 20منحة دراسية كاملة للطلاب المتميزين من خريجى الثانوية العامة ومدارس المتفوقين والثانوية الأزهرية للدراسة بكليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمختلف التخصصات بدءًا من العام الأكاديمى الحالى.

استراتيجية العمل المؤسسي للاستثمار في التعليم

وأكد عبدالكريم أن البروتوكول يأتى ضمن استراتيجية العمل المؤسسي الهادف للاستثمار فى التعليم والصحة كمحور رئيسى فى بناء الحضارات ودعم الصناعات وتحقيق التقدم الاقتصادى، وأن قطاع البترول لديه إيمان كامل بأن تعظيم دور العلم والاستفادة منه ومما يتوفر من خلاله من ابتكار وتقنيات مسئولية مهنية وأخلاقية وأن الهيئة مستعدة لمزيد من التعاون العلمي الذي يخدم أهداف تطوير الصناعة البترولية فى إطار سعيها المستمر نحو التميز المؤسسى، والذى يتحقق بالاستثمار المستدام فى تخريج كوادر مؤهلة وقادرة تدرك قيمة دعم اقتصادها ووطنها كما فعل الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل للكيمياء عام 1999 والذى كان وراء بناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتى تقدم خدمات تعليمية متميزة.

من جانبه أوضح عقل أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مستمرة فى تقديم خدماتها فى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة بفضل الدعم المقدم من المؤسسات كالهيئة المصرية العامة للبترول وخاصة وأن الجامعة مهتمة بالتعليم الجامعى والدراسات العليا والأبحاث التى تقدمها المدينة والتى تواكب المجالات المختلفة والتطورات ومنها مجالات التحول الطاقى.

