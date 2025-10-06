الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتروجت تنجح في تصنيع المنشآت النووية بمحطة الضبعة (صور)

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو

نجحت شركة بتروجت في تصنيع عدد من المنشآت النووية التي يحتاجها مشروع الضبعة، ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلي تعظيم منظومة التصنيع المحلي، والمشاركة في المشروعات القومية بقطاع البترول المصري

 

إنجاز مهم لقطاع البترول 


وقامت بتروجت بتصنيع المستوى الرابع من وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل النووي الثالث والرابع بمحطة الضبعة النووية، من خلال ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية التابعة للشركة في إدكو. ويمثل ذلك قفزة نوعية لواحدة من شركات قطاع البترول 

 

أول شركة عربية تنجح في تصنيع المنشآت النووية 

 

 ونجاح بتروجت في إنجاز هذه المهمة في محطة الضبعة النووية يجعلها أول شركة عربية وإفريقية تدخل في  تصنيع أجزاء خاصة بجسم المفاعل النووية، بالتعاون مع شركاء دوليين وبإشراف خبراء متخصصين في مجال التصنيع بالمواصفات الروسية.

بالإضافة إلي حصول ورش تصنيع المعدات في إدكو على رخصة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) لتصنيع المعدات حتى نطاق الأمان النووي الثاني Safety Class 2 

 

 

مما يساعد بتروجت المساهمة  في أعمال التصنيع وفق ضوابط صارمة تضمن أعلى مستويات الجودة والأمان طبقًا للأكواد الروسية والمواصفات العالمية المعتمدة لتصنيع معدات محطات الطاقة النووية.

ويُعزز هذا الإنجاز الدور الريادي لقطاع البترول المصري كشريك استراتيجي رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

البترول والثروة المعدنية التصنيع المحلي الطاقة النووية الضبعة النووي المشروعات القوميه المواصفات العالمية تنفيذ المشروعات القومية هيئة الرقابة النووية زارة البترول والثروة المعدنية محطة الضبعة النووى

