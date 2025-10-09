الخميس 09 أكتوبر 2025
بسبب شقة تمليك، شاب يقتل شقيقه الأكبر بـ"شومة" ويفر هاربا بالشرقية

أمن الشرقية، فيتو
شهدت محافظة الشرقية جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر داخل قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، إثر خلافات نشبت بينهما على الميراث.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

جريمة مأساوية تهز الرأي العام الشرقاوي 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مقتل “إبراهيم ع. خ”، 40 عامًا، يعمل سائق "توك توك"، متأثرًا بإصابته بضربة قوية على الرأس بأداة خشبية “شومة” سددها له شقيقه الأصغر حمدي، 21 عامًا، عقب مشادة بينهما بسبب خلاف على شقة كان والدهما قد كتبها للمجني عليه.

المجني عليه،فيتو
نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة

عقب ارتكاب الجريمة، فرّ المتهم هاربًا، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

النيابة العامة تنتقل إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الأدلة الجنائية

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الأدلة الجنائية، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وعدد من أفراد الأسرة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة.

