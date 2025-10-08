ضياء رشوان: ترامب يسابق الزمن لإتمام اتفاق غزة قبل إعلان نوبل

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن القلق الفلسطيني من عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات هو قلق مشروع ومبني على تجارب واقعية، مؤكدًا أن إسرائيل أخلّت باتفاقات سابقة مرتين على الأقل، آخرها في يناير الماضي عندما توقفت عن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ثلاثي المراحل.

وأوضح رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن هذا السلوك الإسرائيلي يطرح تساؤلًا محوريًا في المفاوضات الجارية:"ما هي الضمانات الحقيقية التي يمكن أن تضمن التزام إسرائيل هذه المرة؟".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثلان الضمانة الوحيدة الجادة لأي التزام إسرائيلي، موضحًا أن الدول العربية تعمل بتنسيق مباشر مع واشنطن لضمان تنفيذ بنود المبادرة الأمريكية المطروحة بشأن غزة.

ترامب يسعى لاتفاق قبل جائزة نوبل

وأضاف رشوان أن الجدول الزمني للمفاوضات الحالية مرتبط بمصالح ترامب السياسية والشخصية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى إتمام الاتفاق قبل إعلان جائزة نوبل للسلام، المقرر يوم الجمعة المقبل عند الثانية عشرة ظهرًا.

وبيّن أن هذا الطموح الأمريكي قد يسرّع وتيرة التفاهمات، إلا أن الاتفاق الشامل قد يحتاج بضعة أيام إضافية لاستكمال تفاصيله الفنية والسياسية.

جلسات حاسمة في مفاوضات شرم الشيخ

وكشف رشوان أن المحادثات بدأت بجلسة مخصصة لبحث خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وآليات وقف إطلاق النار الشامل، مشيرًا إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن خريطة انسحاب تدريجي مقابل التزام حماس بوقف إطلاق النار، يعقبها تبادل للأسرى من الجانبين.

وأكد أن هذه المرحلة التمهيدية ستفتح الباب أمام مناقشة القضايا الجوهرية، مثل مستقبل إدارة غزة، وإعادة الإعمار، والضمانات الأمنية طويلة المدى، مضيفًا أن هذه الملفات قد تحتاج وقتًا أطول لكنها تمثل الخطوة الأهم نحو تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

