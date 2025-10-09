طريقة عمل الشلولو، لذيذة ومغذية وسهلة التحضير

طريقة عمل الشلولو، الشلولو من الأكلات الشعبية المصرية القديمة، خاصة في صعيد مصر ومحافظات الوجه القبلي، وتعتبر من الأطباق التراثية التي اشتهرت بها القرى الصعيدية لسهولة إعدادها ومذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية الكثيرة.

ويتميز هذا الطبق بأنه يحضر بطرق بسيطة، ولا يحتاج إلى نار أو طهي، مما يجعله خيار مثالي في فصل الصيف بسبب طراوته وطابعه البارد والمنعش.

والشلولو يعنى الملوخية الناشفة أى ملوخية تم تجفيفها فى الشمس بمرق محددة ثم طحنها، وحفظها فى اكياس أو برطمانات، وعند التحضير تخلط بالماء البارد والثوم وعصير الليمون والفلفل الحار، وتقدم عادة بجانب الخبز الشمسي.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الشلولو.

مكونات عمل الشلولو:-

2 ملعقة كبيرة من الملوخية الناشفة

2 كوب من الماء البارد أو المثلج

3 فصوص من الثوم المفروم ناعم

عصير 2 ليمونة كبيرة

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة اختياري حسب الذوق

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض اختياري

ملعقة صغيرة من الزيت يفضل زيت الزيتون أو الزيت النباتي

طريقة عمل الشلولو

طريقة عمل الشلولو:-

في وعاء عميق، توضع الملوخية الناشفة، ويضاف عليها الماء البارد تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تذوب تماما في الماء ولا تتكتل.

بعد ذوبان الملوخية، يضاف الثوم المفروم، والملح، والكمون، والشطة حسب الرغبة، ثم يضاف عصير الليمون والخل.

تخلط المكونات جيدا باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى تمتزج النكهات، ويمكن تذوقها لتعديل الطعم بإضافة المزيد من الليمون أو الملح إذا لزم الأمر.

يضاف القليل من الزيت في النهاية لإعطاء لمعة ونكهة مميزة للشلولو.

يقدم الشلولو بارد في أطباق صغيرة أو عميقة، وغالبا يؤكل مع الخبز البلدي أو بجانب طبق من الفول أو البيض المسلوق، وأحيانا مع الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ خاصة في شم النسيم.

لنجاح الشلولو، استخدمي ماء بارد جدا أو مثلج للحصول على طعم منعش وقوام متماسك.

يفضل أن تكون الملوخية ناعمة جدا وخالية من أي شوائب.

يمكن وضع الشلولو في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم ليزداد برودته.

البعض يضيف قطع طماطم صغيرة أو كسبرة جافة لإضافة نكهة مختلفة.

فوائد الشلولو

منعش وصحي في الصيف، لأنه يؤكل بارد ويساعد على ترطيب الجسم.

غني بمضادات الأكسدة، والملوخية تحتوي على فيتامينات (A وC وE) المفيدة للبشرة والمناعة.

يساعد في الهضم، بفضل احتوائه على الألياف والثوم.

يعزز من صحة القلب، لاحتوائه على الليمون والزيت الصحي.

مفيد للمعدة، لأنه خفيف وسهل الهضم ولا يحتوي على دهون ثقيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.