مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر الجهود المبذولة في شرم الشيخ ونطالب بإنهاء الاحتلال

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن القيادة الفلسطينية تتابع مجريات مفاوضات شرم الشيخ عن كثب، معربًا عن أمله في أن تُتوَّج الجهود الحالية بالتوصل إلى وقف شامل للحرب في غزة.

وقال منصور في تصريح لقناة العربية الحدث: "نتمنى نجاح كل المساعي المبذولة لوقف العدوان على شعبنا في غزة، ووقف نزيف الدم المستمر منذ أشهر طويلة".

إشادة بالتحرك العربي

وأعرب السفير الفلسطيني عن تقديره للدور العربي البارز في دفع المفاوضات نحو مرحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا التكاتف العربي يعكس إرادة جماعية لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وتهيئة الطريق أمام عملية إعادة الإعمار.

دعوة إلى حل جذري

وشدد منصور على أن أي اتفاق قادم يجب أن يضع نهاية حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

