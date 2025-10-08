الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر الجهود المبذولة في شرم الشيخ ونطالب بإنهاء الاحتلال

السفير رياض منصور،
السفير رياض منصور، فيتو

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن القيادة الفلسطينية تتابع مجريات مفاوضات شرم الشيخ عن كثب، معربًا عن أمله في أن تُتوَّج الجهود الحالية بالتوصل إلى وقف شامل للحرب في غزة.

وقال منصور في تصريح لقناة العربية الحدث: "نتمنى نجاح كل المساعي المبذولة لوقف العدوان على شعبنا في غزة، ووقف نزيف الدم المستمر منذ أشهر طويلة".

 

إشادة بالتحرك العربي

وأعرب السفير الفلسطيني عن تقديره للدور العربي البارز في دفع المفاوضات نحو مرحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا التكاتف العربي يعكس إرادة جماعية لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وتهيئة الطريق أمام عملية إعادة الإعمار.

دعوة إلى حل جذري

وشدد منصور على أن أي اتفاق قادم يجب أن يضع نهاية حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مندوب فلسطين فلسطين الأمم المتحدة شرم الشيخ الاحتلال الإسرائيلي مفاوضات شرم الشيخ القدس الشرقية قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصل إلى شرم الشيخ

وزير الخارجية الأمريكي: تقدم جيد في محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

الأكثر قراءة

شاهد، رقص محمد صلاح ابتهاجا بالتأهل لـ كأس العالم (فيديو)

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف (فيديو)

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

مي فاروق تتألق في حفل أول ألبوماتها (صور وفيديو)

إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بحدوث تغيير إيجابي

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads