مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًّا هزّ مشاعر أهالي قرية البحاروة بمركز أولاد صقر، حيث فقد شاب حياته أثناء محاولته تهدئة خلاف عائلي نشب بين أب وابنه من أبناء القرية.

المأساة تهز البحاروة: شاب يُقتل أثناء محاولة تهدئة نزاع عائلي

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا بوصول"طه.ع.ط"19 عامًا، مبيض محارة، مصابًا بطعنة نافذة بالرقبة إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته الخطيرة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية تكشف سبب الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه قُتل على يد"رمضان.م"25 عامًا، مبيض محارة ومقيم بذات القرية، أثناء محاولة الشاب فض المشاجرة بين المتهم ووالده.

وأقدم المتهم على طعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة واستكمال التحقيقات.

