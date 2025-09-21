الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

أمن الشرقية،فيتو
أمن الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًّا هزّ مشاعر أهالي قرية البحاروة بمركز أولاد صقر، حيث فقد شاب حياته أثناء محاولته تهدئة خلاف عائلي نشب بين أب وابنه من أبناء القرية.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في الشرقية

المأساة تهز البحاروة: شاب يُقتل أثناء محاولة تهدئة نزاع عائلي

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا بوصول"طه.ع.ط"19 عامًا، مبيض محارة، مصابًا بطعنة نافذة بالرقبة إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته الخطيرة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.  

التحريات الأولية تكشف سبب الجريمة  

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه قُتل على يد"رمضان.م"25 عامًا، مبيض محارة ومقيم بذات القرية، أثناء محاولة الشاب فض المشاجرة بين المتهم ووالده.   

 

وأقدم المتهم على طعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة واستكمال التحقيقات.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل شاب أثناء فض مشاجرة عائلية بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية مديرية امن الشرقية

مواد متعلقة

أمن القاهرة يستجيب لسيدة مريضة محتجزة داخل شقتها بشبرا (صور)

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالسلام للمحاكمة

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة من الأسباب إلى الوقاية والعلاج

لسه في الأيام أمل

بورصة السعودية تواصل صعودها بمستهل جلسات الأسبوع

الأحوال المدنية: استخراج 48,610 بطاقات وإصدارات مميكنة خلال القوافل المتنقلة بـ10 محافظات

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالدقهلية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads