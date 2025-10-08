أخبار الفن اليوم: مي فاروق تحتفل بإطلاق أول ألبوماتها، محطات في حياة فارس السينما أحمد مظهر، أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها احتفال المطربة مي فاروق بإطلاق أول ألبوماتها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنانة مي فاروق في حفل أول ألبوماتها الغنائية والذي يحمل عنوان تاريخي المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى.

أحمد مظهر.. فارس الشاشة وسليل النبل، جمع بين البطولة في الميدان وبين الفن، كان أحد الضباط الأحرار الذين ساهموا في صناعة التاريخ، قبل أن يختار طريق الفن ليترك بصمته في ذاكرة السينما المصرية.

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى بمناسبة مرور 37 عاما على افتتاحها، وتشمل إطلالة على كل الفنون الجادة التى تختص بها الأوبرا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 10 أكتوبر على المسرح الكبير.

أعلن النجم محمد رمضان عن طرح أغنيته الجديدة عصر اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، والتي تحمل عنوان “واحد اتنين تلاتة”.



افتتحت الفنانة التشكيلية النرويجية المصرية بريت بطرس غالي أول معرض فردي لها في المملكة المتحدة بعنوان "الحياة بالألوان" في جاليري ڤارڤارا روزا بمدينة لندن.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر ثقافة حلوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

هنأت الفنانة يسرا منتخب مصر الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026.

فاجأ عمر زهران مي فاروق بحضوره حفل أول ألبوماتها الغنائية “تاريخي”.

تعاقد الموسيقار ناصر المزداوي مع المنتج ريتشارد الحاج، ليعود بعد غياب للساحة الفنية، لإنتاج أعمال جديدة، وتوزيعها على مختلف المنصات الرقمية، وتوثيق مؤلفاته، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات يوتيوب، في خطوة تهدف إلى حفظ إرثه الموسيقي ونشره على نطاق أوسع.









