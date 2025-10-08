الخميس 09 أكتوبر 2025
مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق سراح جميع الأسرى وتؤجل ملف الجثامين

حماس والأسرى، فيتو
حماس والأسرى، فيتو

كشف مصدر قيادي فلسطيني أن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على إطلاق جميع أسرى الاحتلال الإسرائيلي الموجودين في غزة، مقابل تأجيل تسليم الجثامين إلى مرحلة لاحقة، "حتى تسمح الظروف الميدانية بتنفيذ ذلك بأمان"، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المرونة من جانب حماس جاءت في سياق التقدم الذي تشهده مفاوضات شرم الشيخ، التي تتواصل بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

مهلة نهائية للمفاوضات

وبحسب المصدر، فإن الوسطاء أبلغوا الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بأن يوم الجمعة سيكون آخر سقف زمني للمفاوضات الجارية، في محاولة للوصول إلى اتفاق شامل قبل نهاية الأسبوع.

 

خرائط الانسحاب شرط أساسي

وأوضح المصدر أن الوسطاء تفهّموا الطلب الفلسطيني المتعلق بالحصول على خرائط الانسحاب الإسرائيلي من عمق المدن في القطاع قبل تنفيذ مرحلة إطلاق الأسرى، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني يعتبر هذا البند ضمانة حقيقية لعدم تجدد العمليات العسكرية فور توقيع الاتفاق.

