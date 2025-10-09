مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

شهدت قرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تبادلًا لإطلاق النار بين أحد العناصر الإجرامية الخطرة وقوة أمنية أثناء تنفيذ حملة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة.

إصابة رئيس مباحث شبين القناطر ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

وكانت قوة من مركز شرطة شبين القناطر قد شنت حملة موسعة استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية بالقرية، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي مدير مباحث المديرية.

وخلال محاولة ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه القوات، التي بادلتُه إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

كما أسفر الحادث عن إصابة المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بطلق ناري في القدم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم، حيث أكدت المصادر أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملاتها المكثفة لتطهير القرى والمناطق الريفية من العناصر الإجرامية ومروجي المخدرات، في إطار جهود الوزارة لبسط الأمن والاستقرار بالمحافظة.

