مي فاروق تتألق في حفل أول ألبوماتها (صور وفيديو)

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

تألقت الفنانة مي فاروق في حفل أول ألبوماتها الغنائية المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بحضور صناع العمل وعدد من نجوم الفن.

وأمتعت مي فاروق الحضور بغنائها لعدد من أغاني ألبومها تاريخي، ومن جانبه قال المنتج محسن جابر ؛ فن الزمن الجميل لم ينته، بينما قال عمر زهران: مي فاروق الابنة الشرعية لام كلثوم

و طرحت المطربة مى فاروق، أغنية جديد، وهى عنوان أول ألبوماتها الغنائية "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام الجاري.

والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.


أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، وما زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح.

 

