تعرف على مناطق قطع الكهرباء بقنا، اليوم

مناطق قطع الكهرباء
مناطق قطع الكهرباء بقنا، فيتو
أعلنت شركة الكهرباء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، فصل التيار الكهربي عن عدد من المناطق  بمدينة دشنا ، وذلك لإجراء  أعمال الصيانة السنوية على مغذي الجزيرة.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، في بيان لها إنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2025  م من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

 

تعرف عن مناطق قطع الكهرباء

وعن المناطق التالية: الجزيرة بالسمطا والغرابوة والحشاشين والطبايخة وعزبة النصاري، ولذا لزم التنوية والتنبية للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

 

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

 

محافظ قنا: شباب الصعيد محور أي خطة للتنمية ودعمهم ضرورة

وفي سياق منفصل قال خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الشباب هم الثروة الحقيقية لمحافظات الصعيد، وأن دعمهم وتأهيلهم هو محور أي خطة تنموية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي. 

وأضاف أن محافظة قنا حريصة على توفير بيئة مناسبة للشباب تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفعلية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" في سوهاج وقنا يمثل فرصة حقيقية للشباب لتطوير قدراتهم والاندماج في سوق العمل بشكل مستدام، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات من خلال تيسير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

