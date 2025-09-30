رفض استئناف عامل متهم بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين في حدائق القبة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة رفض الاستئناف المقدم من عامل بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وقررت استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من مالك معرض سيارات لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى قدرته على استيراد السيارات من دول الخليج بضرائب جمركية مخفضة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن اكتشاف قيام المتهم بإيهام المواطنين بأنه تاجر سيارات، وأسس معرض وهمي بمنطقة حدائق القبة ثم استولى منهم على مبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه، ثم فر هاربا وتملص من الضحايا وأغلق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه، وتحركت قوة أمنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

