القبض على مدمن قتل شقيقه أثناء محاولة سرقة منزل والده في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب قتل شقيقه المدمن أثناء محاولته سرقة منزل والده لشراء مواد مخدرة بمنطقة المشروع الأمريكي بـمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

مقتل شاب بحلوان 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن المجني عليه – وهو شاب مدمن للمواد المخدرة – حاول سرقة منزل والده، فتدخل شقيقه الأكبر لمنعه، مما تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتله.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

