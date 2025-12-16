الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 43 بلطجيا وهاربا من المراقبة و159 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و43 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و511 تاجر مخدرات بحوزتهم قرابة 590 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 159 فردًا وبندقية خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد بمحاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا.. فيديو يقود الشرطة لضبط تاجري مخدرات ببولاق الدكرور.. الإدارية العليا ترفض طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

ضبط عامل بتهمة التعدي على صبي في الغربية بعد تداول فيديو على وسائل التواصل

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

