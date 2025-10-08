ضبط قائد دراجة كهربائية صدم سيدة وفر هاربا ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد دراجة كهربائية يسير برعونة ويصطدم بإحدى السيدات ثم يفر هاربًا في محافظة بني سويف.

بالفحص، تم تحديد السيدة الظاهرة بالفيديو، وبسؤالها أقرت بعدم تحريرها محضرًا بالواقعة.

كما تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط قائد الدراجة الكهربائية، وتبين أنه عاطل – مقيم ببني سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن غير قصد، وأوضح أنه استأجر الدراجة من مالك سوبر ماركت – مقيم بذات العنوان، وتم ضبط الأخير أيضًا.

تم التحفظ على الدراجة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها ومالكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.