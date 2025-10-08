الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط قائد دراجة كهربائية صدم سيدة وفر هاربا ببني سويف

المقبوض عليهما
المقبوض عليهما

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد دراجة كهربائية يسير برعونة ويصطدم بإحدى السيدات ثم يفر هاربًا في محافظة بني سويف.

بالفحص، تم تحديد السيدة الظاهرة بالفيديو، وبسؤالها أقرت بعدم تحريرها محضرًا بالواقعة.

كما تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط قائد الدراجة الكهربائية، وتبين أنه عاطل – مقيم ببني سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن غير قصد، وأوضح أنه استأجر الدراجة من مالك سوبر ماركت – مقيم بذات العنوان، وتم ضبط الأخير أيضًا.

تم التحفظ على الدراجة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها ومالكها.

