وزير الداخلية في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: ثوابت الاستراتيجية الأمنية؛ تأمين الجبهة الداخلية، التصدى للجريمة، رصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وإفشال مؤامرات الإخوان

ألقى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كلمة، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الداخلية: يصطفون أمام حضراتكم فى شموخ وصلابة، وقد تسلحوا بالعلم وتزودوا بالقدرات الفنية لأداء واجبهم الوطنى فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ويأتى احتفالنا اليوم، مواكبًا للذكرى "٥٢" لانتصارات أكتوبر المجيدة التى أكدت قدرة الشعب المصرى فى الحفاظ على الهوية الوطنية والعبور لآفاق الكرامة، وتأكيد السيادة المصرية على امتداد ربوع الوطن، دون تهاون أو تفريط.

وفى هذه المناسبة الخالدة، أتوجه وهيئة الشرطة بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة مهد البطولات والتضحيات، راجيًا المولى عز وجل أن تظل مظلة الأمن والاستقرار تعم بلادنا، بتلاحم وتكامل جهود أبنائها من قوات الشرطة، ورفقاء دربهم بالقوات المسلحة.



وأوضح وزير الداخلية: فى ظل عالم يموج بالصراعات، وتتسارع فيه حدة الأزمات التى ألقت بظلالها السلبية على أمن واستقرار واقتصاديات العديد من الدول، مضت مصر بقيادتكم الحكيمة مدعومة بإرادة وطنية فى إعادة بناء الدولة وتجسيد جمهورية جديدة حديثة، متخطية الصعاب والتحديات التى تواجه البلاد بحكم اضطراب محيطها الإقليمى ومسئوليتها التاريخية كدولة رائدة بالمنطقة.

ومن هذا المنطلق تأتى ثوابت الإستراتيجية الأمنية فى تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على مقدرات الوطن، حيث تقوم أجهزة الوزارة بمساندة الشعب العظيم، يعى ما يحاك لمصر من مؤامرات، ويدرك قيمة الاستقرار فى وطن متماسك بالتصدى الحاسم لكافة صور الجريمة التى تهدد أمن المجتمع ورصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها، وإفشال المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية ومن يأتمر بتوجهاتها للنيل من استقرار البلاد، عبر العمل على إعادة تصدير العنف والإرهاب، واستهداف وعى الشباب بحملات التضليل والشائعات، والترويج لأفكارها الهدامة أملا فى تحقيق أطماعها بالعودة للمشهد السياسى ولو على أنقاض الوطن.

نقلة نوعية فى الارتقاء ببناء قدرات ومهارات كوادر الشرطة

واشار وزير الداخلية: نحتفل بيوم الخريجين هذا العام الذى يواكب الذكرى الخمسين لإنشاء أكاديمية الشرطة، والتى اتخذت من إعداد رجل شرطة عصرى، متسلحًا بالعلم نهجا لها منذ تأسيسها، وقد مثلت العشر سنوات الأخيرة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، نقلة نوعية فى الارتقاء ببناء قدرات ومهارات كوادر الشرطة، بمختلف درجاتها الوظيفية عبر إعادة صياغة منظومة التدريب والتأهيل بفكر وتخطيط علمى مدروس، يجمع بين المهارات الفنية والتخصصية، والمؤهلات والدرجات العلمية، والتعاطى مع التكنولوجيا الحديثة فى إدارة مهام العمل الأمنى.

ويعد من أبرز حصاد المنظومة التدريبية المستحدثة؛ النجاح فى ترجمة الفكر العلمي فى بناء شخصية وقدرات العنصر البشري، إلى واقع عملى، حيث تم استحداث التخصص الوظيفى لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة لدعم المهارات الفنية، وإتاحة الالتحاق بالأكاديمية لخريجى كليات الحقوق وخريجات كليات التربية الرياضية، ومنحهم درجة الماجستير فى العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالعمل الأمني، فضلًا عن دعم المناهج الدراسية بدورات متقدمة فى اللغات الأجنبية؛ بما يمكنهم عقب تخرجهم من مواكبة التطور اللامحدود فى آليات المهام الأمنية.

إضافة إلى التطوير والتحديث المستمر لميادين ووسائط التدريب للطلبة والطالبات وفقا لأحدث النظم والمعايير القياسية، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمني؛ بما يسهم فى سرعة انتقالهم للحياة العملية عقب تخرجهم، والوصول إلى احترافية أداء المهام الموكلة إليهم.

وأضاف اللواء محمود توفيق: يعكس هذا المشهد المتميز، أمام حضراتكم وما يذخر به من قدرات ومهارات، نجاح المنظومة التدريبية فى بلوغ أهدافها، وسيرها على الطريق الصحيح لإعداد ضباط شرطة قادرين على أداء رسالتهم فى توطيد دعائم الأمن والآمان للوطن والمواطن.

وفى إطار تكامل منظومة تطوير العنصر البشرى، تم التوسع فى تمكين ضباط الشرطة من الحصول على الدرجات العلمية المتقدمة التى تؤهلهم لتطبيق السياسات الأمنية الحديثة، إلى جانب تنمية قدراتهم الفنية والمهنية، عبر تطوير مناهج الفرق التدريبية التخصصية، واستخدام النظم والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى التقييم الشامل للأداء.

توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة أغراض الأمن

وأشار وزير الداخلية إلى أنه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بأهمية استمرار التطوير والتحديث، ومواكبة ما يشهده العالم من تقدم متسارع فى علوم التكنولوجيا، تحرص الوزارة على تعميم التقنيات الحديثة بمختلف قطاعات الوزارة، وفى هذا الصدد يضطلع مركز التدريب التخصصى لنظم التكنولوجيا الأمنية بالوزارة بتنظيم دورات تدريبية متقدمة للضباط فى مجال استخدامات الذكاء الإصطناعى بالإستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا المجال؛ بما يصقل مهاراتهم فى توظيف تلك التقنيات لخدمة أغراض الأمن.

إعداد برامج دراسية بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات

كما تم الإنتهاء من إعداد برامج دراسية.. بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، تشمل الجانبين النظرى والتطبيقى فى علوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى، ومن المقرر البدء فى تدريسها لطلبة الأكاديمية إعتبارًا من العام الدراسى الحالى، كما يجرى حاليًا إعداد برامج مماثلة تلائم معاهد معاونى الأمن، بما يحقق التكامل بين مختلف كوادر هيئة الشرطة فى مفاهيم وآليات الأداء الأمنى التخصصى.

وانطلاقًا من مبدأ أن آفاق التطوير لا نهاية له، ستظل وزارة الداخلية حريصة على مداركة أحدث ما توصل إليه العلم فى مختلف مجالات العمل الأمنى، وتحديث مقدراتها الفنية واللوجيستية لتكون على جاهزية دائمة للتعامل مع تحديات أنماط الجرائم المستحدثة.

وتقدم وزير الداخلية، بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التى تتعاون مع وزارة الداخلية فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأتوجه بكل التحية والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار.. من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة وبخالص الدعاء لمصابينا الأبطال باكتمال الشفاء وعودتهم إلى صفوف الواجب.



كما يسعدنى، ونحن نشهد تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية أن أتوجه بالتهنئة للسادة أولياء الأمور شركاء هذا النجاح والذين كانوا خير داعمين لمسيرة أبنائهم.



واستكمل وزير الداخلية كلمته: أبنائى الخريجين؛ تشاركون اليوم.. من سبقوكم فى حمل رسالة نبيلة تتطلب الصدق فى الأداء والإخلاص فى العطاء.. والإلتزام بإعلاء سيادة القانون والتفانى فى الزود عن أمن الوطن.. كونوا سندا للمواطن فى مواجهة كل ما يهدد أمنه وسكينته، واعلموا أن دوركم المجتمعى التكافلى هو من جوهر رسالتكم.



واختتم وزير الداخلية: تجدد الشرطة عهدها على مواصلة بذل الجهد والعطاء.. خلف قيادتكم الرشيدة لتوفير المناخ الآمن لمسيرة العمل الوطنى والتصدى بكل حسم لكل ما يهدد أمن الوطن والمواطن، ولسوف يشهد التاريخ لسيادتكم بكل اعتزاز وإنصاف الدفاع بإرادة صلبة عن السيادة المصرية والحرص على تحمل هموم الأمة وعدم التفريط فى حق أو التراجع عن واجب مهما بلغت التحديات.

