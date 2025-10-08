الشرطة تضبط مخزنا غير مرخص لبيع الكتب الخارجية بالقليوبية بداخله 25 ألف كتاب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقليوبية، كان يطرح ويبيع كتبًا دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة.

وكشفت التحريات أن المخزن الكائن بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، كان يهدف إلى تحقيق أرباح مادية بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تفويض قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.