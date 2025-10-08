الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الشرطة تضبط مخزنا غير مرخص لبيع الكتب الخارجية بالقليوبية بداخله 25 ألف كتاب

كتب دراسية، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقليوبية، كان يطرح ويبيع كتبًا دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة.

وكشفت التحريات أن المخزن الكائن بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، كان يهدف إلى تحقيق أرباح مادية بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تفويض قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

