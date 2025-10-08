وزير الداخلية: خريجو الشرطة سند للمواطنين وركيزة لتعزيز الأمن الوطني

الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، إن الخريجين اليوم يشاركون من سبقوهم في حمل رسالة نبيلة تتطلب الصدق في الأداء والإخلاص في العطاء، والالتزام بإعلاء سيادة القانون، والتفاني في حماية أمن الوطن.

وأضاف الوزير أن دور الخريجين المجتمعى التكافلي يشكل جوهر رسالتهم، مشددًا على أهمية كونهم سندًا للمواطن في مواجهة كل ما يهدد أمنه وسكينته، ومؤكدًا أن الشرطة تجدد عهدها بمواصلة بذل الجهد والعطاء خلف القيادة الرشيدة، لتوفير المناخ الآمن لمسيرة العمل الوطني، والتصدي بحسم لكل ما يهدد أمن الوطن والمواطن.

 التاريخ سيشهد بكل اعتزاز وإنصاف على الدفاع الصلب عن السيادة المصرية

وختم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن التاريخ سيشهد بكل اعتزاز وإنصاف على الدفاع الصلب عن السيادة المصرية، والحرص على تحمل هموم الأمة، وعدم التفريط في حق أو التراجع عن الواجب مهما بلغت التحديات، داعيًا المولى عز وجل لحفظ مصر آمنة مطمئنة.

