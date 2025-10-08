الأربعاء 08 أكتوبر 2025
وزير الداخلية: بدء تدريس برامج الذكاء الاصطناعي لطلبة أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، إن الوزارة انتهت من إعداد برامج دراسية بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، تشمل الجانبين النظري والتطبيقي في علوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأوضح الوزير أن هذه البرامج ستبدأ اعتبارًا من العام الدراسي الحالي لطلبة الأكاديمية، كما يجري حاليًا إعداد برامج مماثلة تناسب معاهد معاونى الأمن، بما يعزز التكامل بين مختلف كوادر هيئة الشرطة في مفاهيم وآليات الأداء الأمني التخصصي.

وأضاف وزير الداخلية  خلال حفل خريجى كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة الداخلية حريصة على متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف مجالات العمل الأمني، وتحديث مقدراتها الفنية واللوجستية، لضمان جاهزية الأجهزة لمواجهة التحديات الجديدة بكفاءة عالية، وتحقيق مستوى احترافي في الأداء الأمني على مدار الساعة. 

