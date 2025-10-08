الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

متهمة
متهمة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص وسيدة "لها معلومات جنائية" لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مادي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالإعلان عبر الإنترنت عن ممارسة الفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز، في مخالفة صريحة للقانون والأخلاق العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من الفحص الفني احتواؤهما على آثار ودلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الوقائع محل التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعمال المنافية للاداب جرائم الانترنت حماية الآداب العامة وزارة الداخلية الشرطة المصرية الامن العام الاسكندرية مكافحة الجريمة التطبيقات الالكترونيه

مواد متعلقة

وزير الداخلية: خريجو الشرطة سند للمواطنين وركيزة لتعزيز الأمن الوطني

وزير الداخلية في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: ثوابت الاستراتيجية الأمنية؛ تأمين الجبهة الداخلية، التصدى للجريمة، رصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وإفشال مؤامرات الإخوان

وزير الداخلية: بدء تدريس برامج الذكاء الاصطناعي لطلبة أكاديمية الشرطة

الشرطة تضبط مخزنا غير مرخص لبيع الكتب الخارجية بالقليوبية بداخله 25 ألف كتاب

ضبط كميات ضخمة من المخدرات بالشرقية ومصرع 5 عناصر شديدة الخطورة بمضبوطات 109 ملايين جنيه

ظهور كلب روبوت ومدرعات حديثة في حفل تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة (صور)

المرور: تحرير 1031 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 52 سيارة ودراجة نارية

عروض قتالية لخريجي كلية الشرطة بمشاركة عناصر نسائية (صور)

الأكثر قراءة

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

الأهلي يستعد لتنصيب ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

غموض مدروس، سر إخفاء حزب النور أسماء مرشحيه في انتخابات النواب 2025

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads