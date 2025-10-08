الأربعاء 08 أكتوبر 2025
وزير الداخلية: تزويد خريجي أكاديمية الشرطة بالمهارات العلمية والفنية لمواكبة التطور الأمني

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، إن وزارة الداخلية قامت باستحداث التخصص الوظيفي لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بهدف دعم المهارات الفنية، وإتاحة الالتحاق بالأكاديمية لخريجي كليات الحقوق وخريجات كليات التربية الرياضية، ومنحهم درجة الماجستير في العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالعمل الأمني. 

وشدد الوزير على دعم المناهج الدراسية بدورات متقدمة في اللغات الأجنبية بما يمكن الخريجين من مواكبة التطور اللامحدود في آليات المهام الأمنية.

وأضاف  وزير الداخلية خلال حفل خريجى كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،  أن التطوير المستمر شمل ميادين ووسائط التدريب وفق أحدث النظم والمعايير القياسية، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمني، بما يسهم في سرعة انتقال الخريجين للحياة العملية والوصول إلى مستوى احترافي في أداء المهام الموكلة إليهم.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة التدريبية المتميزة تعكس نجاح استراتيجية الأكاديمية في إعداد ضباط قادرين على أداء رسالتهم في توطيد دعائم الأمن والأمان للوطن والمواطن، مؤكدًا على تكامل جهود تطوير العنصر البشري من خلال تمكين ضباط الشرطة من الحصول على الدرجات العلمية المتقدمة، وتنمية قدراتهم الفنية والمهنية عبر تطوير المناهج التدريبية واستخدام النظم والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في التقييم الشامل للأداء. 

