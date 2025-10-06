محافظ أسيوط: انتهاء أعمال تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم، ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون جنيه، بتنفيذ مديرية الإسكان بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بقطاعي الشباب والرياضة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المركز

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، انتهت من تنفيذ أعمال التطوير التي شملت تجديد الأرضيات ودهانات الحوائط، وإحلال وتجديد دورات المياه، وأعمال النجارة والكهرباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المركز.

تطوير المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب

وأضاف محافظ أسيوط أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الهادفة إلى تطوير المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم خدمات رياضية وثقافية واجتماعية وصحية للنشء والشباب والمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم متابعة جميع مراحل التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالخطة الزمنية والمعايير الموضوعة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع الحيوي من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب ورفع كفاءتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للقطاع الرياضي والشبابي بالمحافظة، مشيرًا إلى حرصه على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويسهم في إعداد جيل واعي ومؤهل لبناء المستقبل.

