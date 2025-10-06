الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: انتهاء أعمال تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم

تطوير مركز شباب البداري
تطوير مركز شباب البداري بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم، ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون جنيه، بتنفيذ مديرية الإسكان بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بقطاعي الشباب والرياضة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

تحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المركز

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، انتهت من تنفيذ أعمال التطوير التي شملت تجديد الأرضيات ودهانات الحوائط، وإحلال وتجديد دورات المياه، وأعمال النجارة والكهرباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المركز. 

تطوير المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب

 

وأضاف محافظ أسيوط أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الهادفة إلى تطوير المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم خدمات رياضية وثقافية واجتماعية وصحية للنشء والشباب والمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم متابعة جميع مراحل التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالخطة الزمنية والمعايير الموضوعة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع الحيوي من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب ورفع كفاءتها في جميع أنحاء الجمهورية.

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب ويوجه بربط أجهزة المكتبة بشبكة الإنترنت (صور)

تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب البداري أسيوط بتكلفة 4.5 مليون جنيه

 

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للقطاع الرياضي والشبابي بالمحافظة، مشيرًا إلى حرصه على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويسهم في إعداد جيل واعي ومؤهل لبناء المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط أعمال التطوير الانشطة الرياضية الشباب والرياضة اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط ممارسة الانشطة الرياضية وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تخصيص لجنة ميدانية لمتابعة تصرفات ومنسوب مياه نهر النيل

محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بتأهيل 180 منزلًا (صور)

طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لدبلومة تقنيات الإخصاب المساعد

إزالة 50 حالة تعد واسترداد 760 فدان أملاك دولة بأسيوط

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بالهضبة الغربية (فيديو)

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس مستشفيات القلب والمحبة

بالأسماء، اختيار 70 من أساتذة جامعة أسيوط باللجنة العلمية الدائمة للأعلى للجامعات

غرفة عمليات هندسية بأسيوط لرصد ارتفاع منسوب المياه بالنيل

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads