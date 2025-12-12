تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، قلة حدة الأمطار.. الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مسيطرة.. وانخفاض درجات الحرارة عرض مستمر

18 حجم الخط

تبدأ الأحوال الجوية تتحسن تدريجيًّا الأسبوع المقبل وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي أدى إلى تشكل السيول بسيناء وأمطار رعدية غزيرة بالسواحل الشمالية وسقوط لحبات البرد، حيث تقل حدة الأمطار الايام المقبلة.



وتكون الظاهرة الجوية المستمرة على مدار شهر ديسمبر الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والتي تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي في الساعة التاسعة صباحًا.



حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبارد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وذلك على فترات متقطعة.

مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وتمتد بنسبة 30 % على القاهرة الكبرى وخليج السويس على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن مصر



وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

