الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يزور القناطر الجديدة لمتابعة الموقف المائي وارتفاع منسوب المياه (صور)

جولة ميدانية لمحافظ
جولة ميدانية لمحافظ أسيوط، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية إلى قناطر أسيوط الجديدة لمتابعة منسوب المياه والتصرفات المائية ميدانيًا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي بنهر النيل، والاطمئنان على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتكليف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدائمة للموقف المائي وحماية أرواح المواطنين.

 

رافق محافظ أسيوط خلال الزيارة، خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام الري،  والمهندس مقبل أحمد مدير عام قناطر أسيوط الجديدة، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وأمل جميل مدير عام العلاقات والمتابعة والمتحدث بإسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي قناطر أسيوط الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط غرفة التحكم والمراقبة المركزية للقناطر، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي الري حول الموقف الحالي لتصرفات النيل ومناسيبه، مشيدًا بجاهزية الأجهزة والفرق الفنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

كما عقد اجتماعًا ميدانيًا لمتابعة الإجراءات الوقائية والاستعدادات الطارئة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتكثيف التواجد الميداني لتأمين القرى والأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف النهر.

غمر جزئي لبعض أراضي طرح النهر جنوب القناطر

وأكد محافظ أسيوط أن الأوضاع مستقرة تمامًا ولا تمثل أي خطورة على المواطنين أو الأراضي الزراعية، موضحًا أن أي غمر جزئي لبعض أراضي طرح النهر جنوب القناطر هو أمر طبيعي ومتكرر سنويًا خلال فترة زيادة التصرفات المائية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق منخفضة بطبيعتها ولا تضم مباني أو زراعات رئيسية.

تشكيل لجان ميدانية مشتركة لمتابعة الموقف على مدار الساعة 

كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجان ميدانية مشتركة تضم السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز ومسئولي الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف على مدار الساعة ورصد أي تغييرات عند مصبات النيل والترع والمجاري المائية.

تطهير مخرات السيول ومآخذ محطات المياه ورفع ورد النيل

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تطهير مخرات السيول ومآخذ محطات المياه ورفع ورد النيل والمخلفات أولًا بأول، والاستفادة منه عن طريق فرمه وتحويله إلى أعلاف، إلى جانب مراجعة حالة الآبار الارتوازية والتصرفات الزائدة، موجهًا مسئولي الصرف بتحديد مسارات جديدة آمنة لضمان عدم تجمع المياه أو تأثيرها على القرى المجاورة.

وجدد اللواء هشام أبو النصر طمأنته لأهالي محافظة أسيوط، مؤكدًا أن الجزر الوسطى بنهر النيل في وضعها الطبيعي ومنسوب المياه في معدلاته المعتادة.

غرفة عمليات هندسية بأسيوط لرصد ارتفاع منسوب المياه بالنيل

بعد ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي، شراقي يكشف تأثير فيضان السودان على السد العالي

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أن نهر النيل سيظل شريان الحياة ورمز العطاء لأبناء مصر، مشيدًا بجهود أجهزة الري والزراعة والمياه في التعامل الاحترافي مع الموقف، داعيًا الجميع إلى الاطمئنان، والالتزام بالمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط أسيوط الجديدة التصرفات المائية التضامن الاجتماعي الصرف الصحي اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الموقف المائي طرح النهر قناطر أسيوط قناطر اسيوط الجديدة محافظ أسيوط محافظة اسيوط مياه الشرب وكيل وزارة التضامن

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تخصيص لجنة ميدانية لمتابعة تصرفات ومنسوب مياه نهر النيل

محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بتأهيل 180 منزلًا (صور)

طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لدبلومة تقنيات الإخصاب المساعد

إزالة 50 حالة تعد واسترداد 760 فدان أملاك دولة بأسيوط

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بالهضبة الغربية (فيديو)

محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر أساس مستشفيات القلب والمحبة

بالأسماء، اختيار 70 من أساتذة جامعة أسيوط باللجنة العلمية الدائمة للأعلى للجامعات

غرفة عمليات هندسية بأسيوط لرصد ارتفاع منسوب المياه بالنيل

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads