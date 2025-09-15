ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط

الإثنين 15 سبتمبر 2025
 أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في ضبط طن كامل من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمركز أبوتيج، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة على الأسواق، في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول سلع غذائية آمنة تتوافق مع المعايير الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

ضبط منشأة تقوم بتخزين الألبان وتصنيع الجبن الموتزاريلا 

 وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذت بقيادة مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية بالمحافظة، حيث تمكن فريق العمل من ضبط الكمية داخل منشأة تقوم بتخزين الألبان وتصنيع الجبن الموتزاريلا بنطاق مركز أبوتيج، حيث قاد الحملة كل من وليد الملك مدير الإدارة التموينية، وخالد الشاعر مدير الرقابة، بمشاركة مفتشي الإدارة.

 

 وأضاف محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجاري عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع مراكز المحافظة وأحيائها على منافذ البيع المختلفة، بهدف التصدي لمحاولات الغش التجاري وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط نصف طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في أسيوط

ضبط طن كبدة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط

 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة كافة أشكال التلاعب بالسلع الغذائية والمواد المدعمة، وردع الممارسات التي تضر بصحة المستهلك وحقوق الدولة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

