عروض قتالية لخريجي كلية الشرطة بمشاركة عناصر نسائية (صور)

شهد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة عروضًا قتالية متميزة قدمها الطلاب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت مهارات قتالية وفنون الدفاع عن النفس.

كما شاركت فيها عناصر نسائية من الخريجات، في إطار إبراز كفاءة الطلاب والطالبات في مجالات التدريب العملي والتأهيل الأمني، وإجراء عمليات سحب المركبات واختراق الموانع والحواجز.

وأكدت إدارة أكاديمية الشرطة أن هذه العروض تأتي ضمن الخطة التدريبية المتكاملة للطلاب، والتي تهدف إلى إعداد ضباط قادرين على مواجهة مختلف المواقف الأمنية وتعزيز القدرات البدنية والفنية للضباط الخريجين، مع التركيز على دمج العنصر النسائي في جميع الأنشطة التدريبية.

