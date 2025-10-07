ضبط 9 متهمين يديرون شركات وهمية لتسفير العمالة للخارج بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 9 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة المنوفية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام تلك الشركات بالترويج لنشاطها غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على توفير فرص وعقود عمل خارجية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبط 9 أشخاص من مالكى ومديرى الشركات، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على عدد من جوازات السفر، وعقود اتفاق للعمل بالخارج، وأكلاشيهات خاصة بالشركات، وجهازى كمبيوتر ووحدة معالجة، تُستخدم فى إعداد المستندات المزيفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.



