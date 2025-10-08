الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: تخريج 1020 طالبًا بنظام 4 سنوات و1417 من الحاصلين على كليات الحقوق

اللواء نضال يوسف،
اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة

قال اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها، مشيرًا إلى تخريج دفعة متميزة تضم 1020 طالبًا وطالبة من نظام الأربع سنوات.

وأضاف اللواء نضال يوسف أن الدفعة تضم 1417 دارسًا من الحاصلين على شهادة الحقوق، بنسبة نجاح 98%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون، بالإضافة إلى 146 طالبة من الحاصلات على التربية الرياضية والحقوق، وجميعهن حصلن على درجة الماجستير بنسبة نجاح 100%.

كما تم تخريج 277 طالبًا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين، وحصلوا على دبلومة متخصصة، إلى جانب 45 طالبًا يمثلون 14 دولة ضمن منح مقدمة من وزارة الداخلية للدول الشقيقة والصديقة.

وأكد رئيس الأكاديمية أن الاحتفال هذا العام يعكس حرص الدولة على تخريج كوادر أمنية متخصصة ومؤهلة علميًا وعمليًا، تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل مصر وخارجها.

