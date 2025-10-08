الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافات متحركة في هذه المحاور والطرق

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية النسبية مع انتظام حركة السيارات بعد توجه المواطنين إلى مقار أعمالهم والمدارس، وفق ما رصدته الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

أبرز المحاور والميادين  اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

ورصدت المتابعة الميدانية،  بمحور 26 يوليو: كثافات مرورية متحركة خاصة للقادم من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر، أما الطريق الدائري: تباطؤات في الحركة عند مناطق الأوتوستراد والمعادي للقادم من حلوان إلى القاهرة الجديدة.

فيما شهد شارع الهرم: كثافات مرورية في تقاطع المريوطية ومنطقة مشعل بسبب أعمال الإنشاءات، أما شارع السودان شهد تباطؤ الحركة من ميدان الجيزة حتى جامعة القاهرة، خاصة مناطق الدقي والجيزة، فيما شهد محور صفط اللبن: تباطؤ بسيط في الاتجاه القادم من الهرم إلى مناطق الجيزة.

نصائح مرورية للمواطنين

يُفضل استخدام محور 26 يوليو كبديل في الاتجاه المعاكس لتجنب الكثافات.

كما يفضل استخدام شارع جامعة الدول العربية بديل للطرق الرئيسية في الدقي والعجوزة، وتجنب المرور عبر شارع الهرم في مناطق المريوطية ومشعل خلال ساعات الذروة، وتوقع بعض التباطؤات عند محور صفط اللبن خاصة في الاتجاه القادم من الهرم.

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة تكثيف تواجدها على المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

