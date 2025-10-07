بدء تلقى طلبات حج القرعة لعام 1447 هـ.. الداخلية تُعلن التفاصيل الكاملة.. الشروط والإجراءات المطلوبة.. ضوابط القبول وأولوياته.. ومنع 7 فئات من التقديم

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1447هـ / 2026 م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن التقديم كذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية https://hij.moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة على رقم (27983000–02).

وأكدت الوزارة أن القرعة ستُجرى علنًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقًا للجدول الزمني الذي سيُعلن لاحقًا من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

شروط وإجراءات التقديم

يُقدم المواطن الطلب بنفسه في أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويُشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، حيث لن تُقبل الطلبات في حال انتهاء سريانها.

كما يتم إدراج الطلب ضمن حصة المحافظة الواردة ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ويتعين على المواطن اختيار الجهة التي يرغب في أداء الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن اجتماعي)، على أن يُسمح له بالتقديم مرة واحدة فقط لأي من الجهات الثلاث.

ويُعتبر الطلب نهائيًا بعد غلق باب التقديم ولا يمكن إلغاؤه أو نقله إلى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

ضوابط القبول وأولوية المتقدمين

أكدت وزارة الداخلية أن أداء فريضة الحج هذا العام يقتصر على من لم يسبق لهم أداء الفريضة طوال حياتهم، بشرط توفر الاستطاعة الصحية.

ويتم قبول الطلبات على النماذج المعدة مسبقًا، سواء ورقية أو إلكترونية، مع توقيع المواطن والمرافق (إن وجد) على الطلب والإقرارات المرفقة، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

الاشتراطات الصحية ومنع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر

تقرر منع سفر عدد من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية، ومن أبرزهم:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل.

مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة من أمراض القلب والكبد.

المصابون بالأمراض العصبية أو النفسية التي تُعيق الإدراك.

كبار السن المصابون بالزهايمر والخرف.

السيدات الحوامل في آخر ثلاثة أشهر، ومرضى السرطان النشط.

المصابون بالأمراض المعدية مثل الدرن والحميات النزفية.

الأطفال دون 12 عامًا.



كما يشترط إتمام التطعيمات المطلوبة، وعلى رأسها لقاح الالتهاب السحائي الرباعي قبل السفر بـ10 أيام على الأقل، وبحد أقصى 5 سنوات.



السن القانونية وشروط المرافقين

يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية كامل الأهلية وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق له أداء الفريضة.

أما المرافق الوجوبي (لذوي الهمم أو كبار السن فوق 70 عامًا) فيجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مع تقديم ما يثبت صلة القرابة.

وفي حال ثبوت عدم صحة صلة القرابة أو مخالفة الشروط، يتم إلغاء الطلب أو استبدال المرافق طبقًا للضوابط.

التنازل وشروط نقل الفرصة

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها، إلا في حالات استثنائية لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج/الزوجة، بشرط توافر الاستطاعة الصحية وعدم سابقة أداء الفريضة.

ويُسمح بتقديم طلبات التنازل قبل موعد سداد التكاليف بـ48 ساعة فقط.

نسبة الـ1% لأكبر المتقدمين سنًا

خصصت وزارة الداخلية نسبة 1% من تأشيرات الحج لكبار السن، حيث تُدرج بياناتهم على البوابة الموحدة ويتم ترتيبهم تنازليًا وفق السن، ليُعتبروا فائزين بالتزكية دون الدخول في القرعة العامة.

وفي حالة تقدم زوجين من كبار السن أو ذوي الهمم، يُسمح لهما باصطحاب مرافق واحد فقط من الأقارب بشرط تمتعه بصحة جيدة.





طرق السداد والمواعيد الرسمية

تُسدد رسوم التقديم الورقي بمراكز وأقسام الشرطة، بينما يتم سداد قيمة الطلبات الإلكترونية من خلال بطاقات الائتمان أو جهات التحصيل المعتمدة.

ويُعتبر الطلب مقبولًا فقط بعد سداد قيمته خلال الفترة المحددة للتقديم، ولن تُقبل الطلبات غير المسددة.

ويتعين على الحجاج الفائزين الالتزام بمواعيد السفر المحددة ذهابًا وعودة، حيث لا تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية التأخير أو الإخلال بخطة التفويج.





التأكيد على الشفافية والنظام

أكدت وزارة الداخلية أن عملية اختيار الفائزين ستتم إلكترونيًا عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان الشفافية، وأن جميع القرارات الصحية أو التعديلات السعودية سيتم إعلانها فور صدورها.

كما شددت على أن مكتب شؤون حجاج مصر يحتفظ بحق إلغاء الطلب أو التأشيرة حال ثبوت مخالفات طبية أو بيانات غير صحيحة، دون أي مسؤولية على الوزارة.



