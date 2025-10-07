القبض على 4 أشخاص بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص يقيمون بمحافظتى القاهرة والمنوفية، بتهمة الترويج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين أنشأوا حسابات إلكترونية استخدموها للإعلان عن نشاطهم الإجرامى واستقطاب الراغبين فى تلك الممارسات غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بتورطهم فى النشاط المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



