الجميز، فوائده عظيمة وسعره في المتناول

فوائد الجميز، فاكهة الجميز من الثمار القديمة التي ارتبطت بالتراث المصري والعربي منذ آلاف السنين، وهي من عائلة التين، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

والجميع يعتبر من الفاكهة الشعبية التي تنتشر في الأسواق وتباع بأسعار بسيطة وفي وقتنا الحالي الكثير لا يعلم عنه شيئًا رغم فوائدها العظيمة.

فوائد الجميز

9 فوائد علاجية للجميز

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الجميز من الفاكهة التي لها قيمة غذائية عالية ويجب تناوله، ومن فوائد الجميز:

غني بالعناصر المهمة مثل فيتامين C، وفيتامين A، ومجموعة فيتامينات B، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، هذا بجانب نسبة عالية من مضادات الأكسدة. تحسين صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف الطبيعية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتسهيل عملية الهضم وتحسين امتصاص الغذاء، ودعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على توازن الجهاز الهضمي. تقوية جهاز المناعة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يعزز مناعة الجسم ضد العدوى والفيروسات، ويعمل على تقليل الالتهابات المزمنة، وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. دعم صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، وتنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يعملان على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. الوقاية من فقر الدم، لأنه يحتوي على الحديد وفيتامين C، ما يساعد فى تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، والوقاية من الأنيميا وأعراضها مثل التعب والدوخة. تحسين صحة البشرة والشعر، حيث يحتوي على فيتامين C وA يساعدان على تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، ويحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، أما عند استخدامه للشعر، فيغذي البصيلات ويقوي الجذور، مما يقلل من تساقطه ويعزز نموه. تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على ألياف تبطئ امتصاص الجلوكوز، كما يعمل على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، لكن ينصح دائما لمرضى السكري باستشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة. يحمي من أمراض السرطان، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على مقاومة تكاثر الخلايا السرطانية، وتقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والثدي والكبد، وحماية الحمض النووي (DNA) من التلف. يدعم صحة العظام، وذلك بفضل محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن الأربعين، ودعم النمو السليم للأطفال والمراهقين.

