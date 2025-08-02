الأعراض المبكرة لهشاشة العظام وطرق علاجها والوقاية منها

هشاشة العظام، هي حالة تُسبب ترقق العظام وضعفها وهشاشتها، تُشكل تهديدًا صحيًا صامتًا لملايين الأشخاص حول العالم، ووفقًا للمؤسسة الدولية لهشاشة العظام، تُصيب هذه الحالة أكثر من خمس النساء فوق سن الخمسين (21.2%)، و1 من كل 15 رجلًا في نفس الفئة العمرية (6.3%)، وعلى الرغم من أن هشاشة العظام قد لا تُظهر أعراضًا واضحة في مراحلها المبكرة، إلا أن فهمها والتعرف على عوامل الخطر والأعراض يمكن أن يُساعد في الحفاظ على قوة العظام على مدار الحياة.

تتكون العظام من أنسجة حية دائمة التجدد، في سنوات الشباب وحتى أوائل العشرينات من العمر، تكون عملية بناء العظام الجديدة أسرع من تحلّل الأنسجة القديمة، ولكن مع التقدم في السن تتباطأ هذه العملية، مما يسمح بتحلل أنسجة العظام القديمة بوتيرة أسرع من تكوّنها، وهذا الخلل في التوازن هو ما يؤدي إلى أن تصبح العظام أكثر مسامية وهشاشة، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

أعراض هشاشة العظام

يُعد العلاج المبكر لـهشاشة العظام هو خط الدفاع الأفضل لتجنب عواقبها الأكثر خطورة، مثل كسور العظام وآلامها.

العلامات المبكرة

غالبًا ما تُعرف هشاشة العظام بـ"المرض الصامت"؛ حيث لا تظهر علامات مبكرة لفقدان العظام في كثير من الأحيان، وقد يكتشف الأشخاص ضعف عظامهم فقط بعد تعرضهم لكسر في الورك أو المعصم، ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات التي قد تُثير الشكوك، منها:

انحسار اللثة: قد يكون فقدان عظام الفك سببًا في تراجع اللثة. يُنصح بمراجعة طبيب الأسنان لفحص كثافة عظام الفك.

ضعف قبضة اليد: وجدت دراسات علمية علاقة بين ضعف قوة قبضة اليد وانخفاض كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث. كما أن ضعف القبضة قد يزيد من خطر السقوط.

ضعف الأظافر وهشاشتها: قد تُشير قوة الأظافر إلى صحة العظام، ولكن يجب أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل التعرض للمواد الكيميائية أو الماء.

الأعراض المتأخرة

مع تدهور كتلة العظام بشكل أكبر، تبدأ الأعراض الأكثر وضوحًا في الظهور، وتشمل:

انخفاض في الطول: يمكن أن تُسبب كسور الضغط في العمود الفقري قصرًا ملحوظًا في الطول، وهي أحد أكثر أعراض هشاشة العظام وضوحًا.

الكسور السهلة: تُعد الكسور من العلامات الأكثر شيوعًا للمرض. قد تحدث هذه الكسور نتيجة سقوط بسيط، أو حتى بسبب حركة مفاجئة مثل السعال أو العطس.

آلام الظهر والرقبة: تُسبب كسور الضغط في العمود الفقري آلامًا شديدة ومُوهنة، نتيجة ضغط الفقرات المنهارة على الأعصاب.

انحناء الظهر (الحداب): قد يؤدي ضغط الفقرات إلى انحناء الجزء العلوي من الظهر، مما يُسبب آلامًا في الظهر والرقبة وقد يُؤثر على عملية التنفس.

عوامل الخطر لهشاشة العظام

تُصيب هشاشة العظام كلًا من الرجال والنساء، لكنها أكثر شيوعًا لدى النساء، غالبًا بسبب التغيرات الهرمونية المرتبطة بالتقدم في السن. تشمل عوامل الخطر الرئيسية:

العمر: النساء فوق 65 عامًا والرجال فوق 70 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة.

التغيرات الهرمونية: انقطاع الطمث المبكر، استئصال المبايض، وانخفاض مستويات هرموني الإستروجين والتستوستيرون.

نمط الحياة: التدخين، الإفراط في شرب الكحول، وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية.

التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظام يزيد من احتمالية الإصابة.

الأدوية والحالات الطبية: بعض الأدوية مثل الستيرويدات، وبعض الحالات الصحية مثل الفشل الكلوي ونقص فيتامين د، والتهاب المفاصل الروماتويدي، تزيد من خطر الإصابة.

تشخيص وعلاج هشاشة العظام

يعتمد تشخيص هشاشة العظام على قياس كثافة العظام باستخدام جهاز امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DXA)، وهو فحص يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة ويُعد الطريقة التشخيصية الأساسية.

أما العلاج فيشمل مجموعة متنوعة من الأدوية التي تُساعد على بناء كتلة العظام، مثل البيسفوسفونات، والإستروجين، ومكملات الكالسيوم وفيتامين د. في الحالات الأكثر تقدمًا، يمكن اللجوء إلى الإجراءات الجراحية مثل تقويم الفقرات بالبالون لإصلاح الكسور في العمود الفقري.

الوقاية من هشاشة العظام

يُمكن اتخاذ خطوات فعّالة للوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على كثافة العظام، وتشمل:

ممارسة التمارين الرياضية: خاصة تمارين تحمل الوزن مثل المشي، الركض، والرقص، التي تُساعد على بناء كتلة العظام.

التغذية السليمة: تناول كمية كافية من الكالسيوم (حوالي 1000 ملغ يوميًا للبالغين)، والذي يوجد في منتجات الألبان قليلة الدسم، السردين، والخضروات الورقية.

فيتامين د: الحصول على 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا، إما من خلال التعرض لأشعة الشمس أو من خلال الأطعمة المدعمة.

الوقاية من السقوط: اتخاذ تدابير بسيطة داخل وخارج المنزل لمنع السقوط، مثل ارتداء أحذية مانعة للانزلاق وإضاءة الغرف بشكل جيد.

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