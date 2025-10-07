حماس: مغادرة قيادات الحركة من القطاع مرفوض وتسليم السلاح بشروط

أكد محمود مرداوي، عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس، أن الحركة لن تسلم سلاحها ضمن الخطة المطروحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن السلاح سيبقى في أيدي المقاومة حتى إقامة دولة فلسطينية تحدد هي طبيعة سلاحها وقتها.

رفض خروج قيادات حماس من غزة

وأوضح محمود مرداوي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"خروج قيادات الحركة من قطاع غزة مرفوض تمامًا، والمقاومة تعمل على تنفيذ حق العودة للاجئين إلى أراضيهم وليس إخراج الفلسطينيين من أرضهم".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت حماس تشعر بالندم بعد مرور عامين على أحداث السابع من أكتوبر، والتي أسفرت عن 66 ألف شهيد، قال مرداوي:"ما حدث مؤلم ومحزن بلا شك. سعينا لتوفير ظروف وحياة كريمة لشعبنا، فهو شعب متعلم ويمتلك ثقافة عالية ويستحق أن يعيش مثل باقي شعوب العالم. نضالنا كان من أجل تحقيق ذلك، ولكن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم، التي كان يمارسها حتى قبل السابع من أكتوبر، وسط اعتراف ودعم دولي، خاصة من الغرب".

تغير المعادلة الدولية بعد السابع من أكتوبر

وأضاف مرداوي:"بعد السابع من أكتوبر، تغيّرت المعادلة الدولية اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقف على منبر الأمم المتحدة ولا يجد من ينصت إليه.. هذا التحول يعكس تغيرًا عالميًا حقيقيًا. شعبنا لا يمكن تحميله مسؤولية جرائم الاحتلال، الذي زاد من وتيرة اعتداءاته بعد أن شعر بأن الاعتراف الدولي بحقوقنا يُهدد بقاء كيانه، وعمر جرائمه بدأ يقترب من نهايته مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية."

