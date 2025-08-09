السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قيادي بحماس يتهم نتنياهو بممارسة التضليل وإفشال المفاوضات

حماس،فيتو
حماس،فيتو

قال القيادي بحماس محمود مرداوي، اليوم السبت:إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واتهم القيادي بحماس محمود مرداوي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بمواصلة  التضليل والتهرب.

كما أشار إلى  أن نتنياهو عاجز عن تمرير أي اتفاق مقبول للجانبين وأنه يتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات.

وقبل وقت سابق كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، عن إجراءات تمهيدية يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها مع حركة حماس الفلسطينية، قبيل البدء باحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن إسرائيل حددتْ هدفًا بإجلاء سكان قطاع غزة بحلول 7 أكتوبر، أي خلال شهرين، لكن هذا الهدف قد لا يكون سهلًا، حسب تعبيرها.


وذكرت الصحيفة أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن حوالي 800 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة في الأشهر الأخيرة، منذ انسحاب قواته من "محور نتساريم".

وأضافت أنه "وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد اكتمال عملية الإخلاء، سيُفرض حصار على عناصر حماس المتبقين في مدينة غزة. 

ويتوقع أن توجه إسرائيل إنذارًا نهائيًا لحماس للاستسلام، وإذا لم توافق الحركة، فستدخل إسرائيل المدينة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، خلال "النقاش الحاسم" حسب وصفها، أعرب جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، بدرجات متباينة، عن معارضتهم لاحتلال قطاع غزة بالكامل، لافتة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير، المعارض الأبرز، حظي بدعم وتأييد مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي حركة حماس

