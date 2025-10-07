الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فيتو

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن ما حدث في قطاع غزة أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث، بحسب القاهرة الاخبارية.

إنهاء الحرب على غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة الرئيس ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالعمل على الدفع بخطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة.

ملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة 

وأضاف قائلا: "ملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، ويوم أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة".

