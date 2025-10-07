الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

خليل الحية، فيتو
خليل الحية، فيتو

أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بمقطع فيديو يرصد رئيس وفد حماس خليل الحية، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة القاهرة الإخبارية في الهواء الطلق بشوراع شرم الشيخ.

 

ظهور خليل الحية بالهواء الطلق فى شرم الشيخ

وظهر خليل الحية خلال اللقاء مع الإعلامي سمير عمر، خلال حديثه للقناة حول تفاصيل اليوم الثاني من المفاوضات حول خطة ترامب، وجرى اللقاء فى الهواء الطلق فى رسالة واضحة معبرة عن الردع المصري، خاصة أنه جاء كأول ظهور للحية منذ محاولة إسرائيل اغتياله فى قلب العاصمة القطرية الدوحة.

 

وقال خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، خلال اللقاء لقناة القاهرة الإخبارية، إن الوفد وصل إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة تهدف إلى وقف الحرب على شعب غزة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي شن حربًا مجنونة على القطاع على مدار عامين.

 

خليل الحية يشدد على التمسك بأهداف الشعب الفلسطيني

وأضاف الحية، أن الوفد يحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقرار، وإقامة الدولة، وتقرير المصير، مشددًا على تقدير الجهود التي بذلتها الدول الإسلامية والعربية، والرئيس ترامب، لوقف الحرب نهائيًا.

وأوضح رئيس وفد حماس أن هدف المفاوضات المباشر هو إنهاء حرب غزة، وتبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا استعداد الحركة لكل ما يلزم من مسؤولية لوقف الحرب.

وأشار الحية إلى أن إسرائيل تواصل القتل والإبادة وتنكث وعودها بشأن وقف الحرب، مؤكدًا ضرورة وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان بشكل كامل ونهائي قبل توقيع أي اتفاق.

خليل الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا بغزة

خليل الحية يصل إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

 

